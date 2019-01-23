Суперлига: "Химик" лидирует, "Одесса" скатывается (ВИДЕО)  

В минувший уик-энд единоличному лидеру национального первенства пришлось выдержать нелегкое испытание на прочность в поединках с действующим чемпионом и одним из претендентов на титул в сезоне нынешнем.
Воскресенье. Южный. ФСК "Олимп". "Химик" - "Киев-Баскет" - 72:79. В атаке Павел КРУТОУС. Фото: fbu.ua
«Химик» справился ровно наполовину, но на вершине таблицы все же удержался…
До большого перерыва обе команды не сильно заботились надежностью обороны и откровенно погрязли в обмене частыми дальними бросками, цели из которых достигал далеко не каждый. Тем не менее, именно после трехочкового в исполнении Игоря Чумакова «мавпы» отправились в раздевалку, имея в запасе «+7».
Однако в третьей четверти «Химику» удалось добавить качества в защите, а в заключительной здорово задействовать под чужим кольцом Сергея Павлова. Соответственно, хозяева площадки вырвались вперед.
Но гости не дрогнули, и Александр Кольченко личным примером зарядил партнеров побороться за камбэк. Да вот только оказалось поздновато. За 25 секунд до сирены Илья Сидоров отправил в корзину черкасчан знаковый трехочковый «привет», а в оставшееся время, в компании с Павловым, безупречно отработал на линии штрафных. Спастись подопечным Максима Михельсона не удалось.
По своему сценарию этот поединок во многом напоминал вышеуказанный, и в нем решающей тоже стала заключительная четверть. После точных штрафных бросков Александра Антипова «Химик» вырвался вперед на 6 пунктов, однако в последующие четыре минуты подопечные Виталия Степановского умудрились не довести до успешного завершения ни одной атаки. Этим прекрасно воспользовался проворный Морис Крик, чьи усилия оформили «Киев-Баскету» мощный контрудар - 14:0.
Кстати, наставник южненцев тогда слишком эмоционально реагировал на любые решения арбитров и вскоре вполне ожидаемо лишился возможности остаться в своей рабочей зоне. Правда, хозяева площадки и без него сражались до последнего, но в кульминационные мгновения киевляне продуктивно «стреляли» со штрафной линии и своего шанса не упустили.
Таким образом, «Киев-Баскет» прервал пятиматчевую победную серию «Химика» и по потерянным очкам сравнялся с «Запорожьем» и «Днепром», которые в своих очередных поединках тоже не оступились…
По всей видимости, отсутствие в рядах гостей ключевой фигуры в лице Ти Джея Кромера сыграли с подопечными Валерия Плеханова злую шутку. Они слишком уж небрежно действовали в обороне, и Джаван Дэвис с Дэлвоном Грэмом их за это не прощали.
Причем, как знать, чем бы вообще все завершилось, если бы не признанный бомбардир «Запорожья» Малик Трент, умудрившийся на стыке третьего и четвертого периода записать на свой счет 21 очко (!) подряд.
Впрочем, тот же Трент неспортивным фолом против Грэма едва все и не испортил. Харьковчане трижды имели возможность перевести борьбу в овертайм дальним попаданием, но ни тому же Грэму, ни Антону Рочняку с Романом Козловым сделать это не удалось.
НИКОЛАЕВ - ДНЕПР - 73:80 (15:24, 17:17, 18:19, 23:20)
В концовке третьей четверти Александр Мишула и Анатолий Шундель оформили «Днепру» рывок - 10:2 и довели его отрыв до 10 очков, однако «Николаев» имел вполне реальные шансы отыграться.
Все испортило странное нежелание наставника Виталия Черния образумить своего плеймейкера Виталия Зотова, который в решающем периоде действовал слишком уж авантюрно и опрометчиво. Куда лучше у номинальных хозяев площадки получалось, когда мяч оказывался у Сергея Попова, но случалось это не часто. Соответственно, тот же Мишула в компании со Станиславом Тимофеенко обеспечили «Днепру» важную победу.
Одесситы не воспользовались шансом как можно дальше оторваться от зоны аутсайдеров, хотя в обоих поединках были к этому достаточно близки. Но глупые ошибки и неимоверное количество промахов из-за шестиметровой линии свели все их усилия на нет.
Теперь команда Олега Юшкина находится на расстоянии двух побед как от закрепившегося на пятой позиции «Николаева», так и впереди формального аутсайдера - «Политехника». К кому из них «Одесса» приблизится после серии новых матчей, предугадать совершенно невозможно…
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