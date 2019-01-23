Суперлига: "Химик" лидирует, "Одесса" скатывается (ВИДЕО)  

В минувший уик-энд единоличному лидеру национального первенства пришлось выдержать нелегкое испытание на прочность в поединках с действующим чемпионом и одним из претендентов на титул в сезоне нынешнем.
Фото Суперлига: "Химик" лидирует, "Одесса" скатывается (ВИДЕО)
Воскресенье. Южный. ФСК "Олимп". "Химик" - "Киев-Баскет" - 72:79. В атаке Павел КРУТОУС. Фото: fbu.ua
 
«Химик» справился ровно наполовину, но на вершине таблицы все же удержался…
 
ХИМИК - ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - 92:89 (26:24, 20:29, 23:19, 23:17)
 
«Химик» (Южный): Эдвин (23 + 10 подборов + 6 передач + 6 перехватов), Рябчук (14), Войналович, Джонс (11), Павлов (19 + 12 подборов) - старт; Сидоров (12), Антипов (12 + 8 подборов), Ковалев (1), Марченко. 
 
«Черкаськи мавпы»: Бояркин (8 + 6 передач), Кольченко (28), Арнетт (6), Ткаченко, Чумаков (9 + 7 подборов) - старт; Янг (18 + 9 передач), Кокли (2), Никс (13), Отверченко (5), Воевода, Сергеев. 
 
18 января. Южный. ФСК «Олимп». 830 зрителей.
 
До большого перерыва обе команды не сильно заботились надежностью обороны и откровенно погрязли в обмене частыми дальними бросками, цели из которых достигал далеко не каждый. Тем не менее, именно после трехочкового в исполнении Игоря Чумакова «мавпы» отправились в раздевалку, имея в запасе «+7».
 
Однако в третьей четверти «Химику» удалось добавить качества в защите, а в заключительной здорово задействовать под чужим кольцом Сергея Павлова. Соответственно, хозяева площадки вырвались вперед. 
 
Но гости не дрогнули, и Александр Кольченко личным примером зарядил партнеров побороться за камбэк. Да вот только оказалось поздновато. За 25 секунд до сирены Илья Сидоров отправил в корзину черкасчан знаковый трехочковый «привет», а в оставшееся время, в компании с Павловым, безупречно отработал на линии штрафных. Спастись подопечным Максима Михельсона не удалось.
 
 
ХИМИК - КИЕВ-БАСКЕТ - 72:79 (22:21, 19:20, 13:13, 18:25)
 
«Химик» (Южный): Рябчук (14 + 5 подборов), Эдвин (14 + 10 подборов + 7 передач + 2 блок-шота), Войналович, Джонс (14 + 11 подборов), Павлов (12) - старт; Сидоров (4 + 4 передачи), Антипов (6), Марченко (8).
 
«Киев-Баскет»: Латкович (11 + 6 подборов + 6 передач), Луценко (5), Крутоус (17 + 5 подборов), Сандул (13), Нванкво (10 + 9 подборов) - старт; Крик (14), Петров (5 + 10 подборов), Носков (4), Горобченко.
 
20 января. Южный. ФСК «Олимп». 935 зрителей.
 
По своему сценарию этот поединок во многом напоминал вышеуказанный, и в нем решающей тоже стала заключительная четверть. После точных штрафных бросков Александра Антипова «Химик» вырвался вперед на 6 пунктов, однако в последующие четыре минуты подопечные Виталия Степановского умудрились не довести до успешного завершения ни одной атаки. Этим прекрасно воспользовался проворный Морис Крик, чьи усилия оформили «Киев-Баскету» мощный контрудар - 14:0. 
 
Кстати, наставник южненцев тогда слишком эмоционально реагировал на любые решения арбитров и вскоре вполне ожидаемо лишился возможности остаться в своей рабочей зоне. Правда, хозяева площадки и без него сражались до последнего, но в кульминационные мгновения киевляне продуктивно «стреляли» со штрафной линии и своего шанса не упустили. 
 
Таким образом, «Киев-Баскет» прервал пятиматчевую победную серию «Химика» и по потерянным очкам сравнялся с «Запорожьем» и «Днепром», которые в своих очередных поединках тоже не оступились…
 
ЗАПОРОЖЬЕ - ПОЛИТЕХНИК - 84:81 (18:20, 17:14, 24:24, 25:23)
 
«Запорожье»: Холтон (11), Кондраков (7), Мироненко (5), Хилл (13 + 9 подборов), Прессли (7 + 8 подборов + 2 блок-шота) - старт; Трент (30 + 7 подборов + 8 передач), Шевченко (7), Буц (4), Овдеенко, Титов.
 
«Политехник» (Харьков): Дэвис (15 + 7 передач), Козлов (11 + 5 передач), Чугунов (7), Рочняк (7 + 4 перехвата), Грэм (29 + 16 подборов + 4 передачи) - старт; Кузнецов (4 + 6 подборов), Завадский (6), Колотилов (2).
 
19 января. Запорожье. ДС «Юность». 1200 зрителей.
 
По всей видимости, отсутствие в рядах гостей ключевой фигуры в лице Ти Джея Кромера сыграли с подопечными Валерия Плеханова злую шутку. Они слишком уж небрежно действовали в обороне, и Джаван Дэвис с Дэлвоном Грэмом их за это не прощали. 
 
Причем, как знать, чем бы вообще все завершилось, если бы не признанный бомбардир «Запорожья» Малик Трент, умудрившийся на стыке третьего и четвертого периода записать на свой счет 21 очко (!) подряд. 
 
Впрочем, тот же Трент неспортивным фолом против Грэма едва все и не испортил. Харьковчане трижды имели возможность перевести борьбу в овертайм дальним попаданием, но ни тому же Грэму, ни Антону Рочняку с Романом Козловым сделать это не удалось.
 
НИКОЛАЕВ - ДНЕПР - 73:80 (15:24, 17:17, 18:19, 23:20)
 
«Николаев»: Зотов (11), Попов (15), Омоэра (9 + 9 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Онуфриев (7 + 7 подборов), Давидюк (9 + 2 блок-шота) - старт; Хохоник (7), Адедиран (6), Мусиенко (5), Тонченко, Приймак (4), Жуковский. 
 
«Днепр»: Мишула (25 + 4 передачи), Закурдаев (10), Ревзин (8 + 7 подборов), Сизов (5 + 3 перехвата), Тимофеенко (12 + 12 подборов + 5 передач + 3 перехвата) - старт; Шундель (7), Натяжко (3), Глебов (6 + 4  передачи), Кожемякин (4).
 
19 января. Южный. ФСК «Олимп». 930 зрителей.
 
В концовке третьей четверти Александр Мишула и Анатолий Шундель оформили «Днепру» рывок - 10:2 и довели его отрыв до 10 очков, однако «Николаев» имел вполне реальные шансы отыграться. 
 
Все испортило странное нежелание наставника Виталия Черния образумить своего плеймейкера Виталия Зотова, который в решающем периоде действовал слишком уж авантюрно и опрометчиво. Куда лучше у номинальных хозяев площадки получалось, когда мяч оказывался у Сергея Попова, но случалось это не часто. Соответственно, тот же Мишула в компании со Станиславом Тимофеенко обеспечили «Днепру» важную победу. 
 
ОДЕССА - КИЕВ-БАСКЕТ - 70:76 (25:24, 12:13, 20:20, 13:19)
 
«Одесса»: Витолс (7 + 4 передачи), Пустозвонов (13 + 8 подборов + 4 передачи), Беликов (19 + 6 подборов + 4 передачи), Хелманис (16 + 9 подборов), Шеляковс (3 + 6 подборов) - старт; Щепкин (10), Скрипец (2), Новиков, Ткачук, Балабан. 
 
«Киев-Баскет»: Латкович (13), Крик (10 + 6 подборов), Крутоус (17), Нванкво (5), Сандул (4 + 7 подборов) - старт; Луценко (6), Петров (18 + 8 подборов), Носков (3), Горобченко. 
 
18 января. Одесса. УСК «Краян». 500 зрителей.

ОДЕССА - ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - 76:83 (23:11, 16:25, 21:21, 16:26)
 
«Одесса»: Витолс (12), Пустозвонов (2), Балабан, Хелманис (20 + 7 подборов), Шеляковс (9) - старт; Щепкин (18), Беликов (15 + 7 подборов), Ткачук, Новиков, Скрипец.
 
«Черкаськи мавпы»: Бояркин, Кольченко (22 + 6 подборов + 4 передачи), Арнетт (5), Ткаченко (7 + 10 подборов), Чумаков (13 + 9 подборов) - старт; Янг (19), Никс (15 + 5 подборов), Отверченко (2), Руслов.
 
20 января. Одесса. УСК «Краян». 390 зрителей.
 
Одесситы не воспользовались шансом как можно дальше оторваться от зоны аутсайдеров, хотя в обоих поединках были к этому достаточно близки. Но глупые ошибки и неимоверное количество промахов из-за шестиметровой линии свели все их усилия на нет. 
 
 
Теперь команда Олега Юшкина находится на расстоянии двух побед как от закрепившегося на пятой позиции «Николаева», так и впереди формального аутсайдера - «Политехника». К кому из них «Одесса» приблизится после серии новых матчей, предугадать совершенно невозможно…
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине
 
И В П ИО О
 
1. Химик 19 14 5 1649-1563 33
 
2. Запорожье 19 12 7 1683-1623 31
 
3. Днепр 19 12 7 1546-1481 31
 
4. Киев-Баскет 18 11 7 1483-1400 29
 
5. Николаев 16 8 8 1241-1261 24
 
6. Одесса 17 6 11 1369-1398 23
 
7. Политехник 19 4 15 1426-1575 23
 
8. Черкаськи мавпы 15 4 11 1259-1355 19
 
Очередные матчи. 30 января: Политехник - Киев-Баскет. 31 января: Химик - Николаев, Одесса - Запорожье. 1 февраля: Днепр - Киев-Баскет, Политехник - Черкаськи мавпы. 2 февраля: Химик - Запорожье, Николаев - Одесса. 3 февраля: Днепр - Черкаськи мавпы. 


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