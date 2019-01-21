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2019-01-21
Бундеслига: "Герта" поднялась на 7-е место
"Герта" победила "Нюрнберг" в матче 18-го тура чемпионата Германии.
Дублем отметился полузащитник Ондрей Дуда.
Фото: fcn.de
"Герта" набрала 27 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице.
"Нюрнберг" с 11 баллами располагается на последней строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
18-й тур
"Нюрнберг" - "Герта" - 1:3 (1:1)
Голы: Ибишевич, 15 (0:1). Беренс, 42 (1:1). Дуда, 50 (1:2). Дуда, 70 (1:3).
"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Марграйттер, Валентини, Лайбольд, Беренс, Петрак, Левен (Кубо, 82), Исхак, Мисидьян, Перейра (Кнелль, 82).
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Штарк, Лустенбергер, Лазаро, Дуда, Груич (Дарида, 57), Майер, Ибишевич, Зельке (Кепке, 89).
Предупреждения: Левен, 56. Мисидьян, 80. Дуда, 83.
Судья: Винкманн.
20 января. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".
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