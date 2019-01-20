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Бундеслига: "Боруссия" в гостях победила "Лейпциг" "Боруссия" переиграла "Лейпциг" в матче 18-го тура чемпионата Германии - 1:0. Единственный гол встречи на счету у Акселя Витселя. Фото: bild.de "Боруссия" продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, опережая идущую на второй строчке "Баварию" на 6 очков. На счету у дортмундского клуба 45 очков. "Лейпциг" занимает 4-е место, имея в своем активе 31 очко. Чемпионат Германии Бундеслига 1 18-й тур "РБ Лейпциг" - "Боруссия Д" - 0:1 (0:1) Гол: Витсель, 19. "РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Конате, Кампль, Забитцер, Ляймер (Огюстен, 88), Демме (Кунья, 81), Поульсен, Вернер. "Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Рафаэл Геррейру (Пулишич, 76), Диалло, Хакими, Витсель, Дилэйни, Гетце, Вайгль, Санчо (Вольф, 88), Филипп (Пако Алькасер, 79). Предупреждения: Конате, 40. Упамекано, 67. Санчо, 84. Поульсен, 90. Бюрки, 90+3. Судья: Айтекин (Германия). 19 января. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

Спорт-Экспресс

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