Бундеслига: "Боруссия" в гостях победила "Лейпциг"

"Боруссия" переиграла "Лейпциг" в матче 18-го тура чемпионата Германии - 1:0.
 
Единственный гол встречи на счету у Акселя Витселя.
Фото Бундеслига: "Боруссия" в гостях победила "Лейпциг"
Фото: bild.de
 
"Боруссия" продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, опережая идущую на второй строчке "Баварию" на 6 очков.
 
На счету у дортмундского клуба 45 очков. "Лейпциг" занимает 4-е место, имея в своем активе 31 очко.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1
 
18-й тур
 
"РБ Лейпциг" - "Боруссия Д" - 0:1 (0:1)
 
Гол: Витсель, 19.
 
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Конате, Кампль, Забитцер, Ляймер (Огюстен, 88), Демме (Кунья, 81), Поульсен, Вернер.
 
"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Рафаэл Геррейру (Пулишич, 76), Диалло, Хакими, Витсель, Дилэйни, Гетце, Вайгль, Санчо (Вольф, 88), Филипп (Пако Алькасер, 79).
 
Предупреждения: Конате, 40. Упамекано, 67. Санчо, 84. Поульсен, 90. Бюрки, 90+3.
 
Судья: Айтекин (Германия).
 
19 января. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".


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