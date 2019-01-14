Лига 1: "Монако" приходит в себя (ВИДЕО)  

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции - 1:1.
 
По голу в этой встрече забили Максим Лопес и Юри Тилеманс.
Фото Лига 1: "Монако" приходит в себя (ВИДЕО)
Фото: asmonaco.com
 
Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл 72 минуты, после чего был заменен на Муссу Силла.
 
Хавбек запомнился обидным промахом - он не попал в ворота с 10-ти метров.
 
"Монако" набрал 14 очков в 19-ти играх и занимает предпоследнее место в таблице. От спасительного 17-го места команду отделяют 4 очка.
 
Чемпионат Франции 
 
Лига 1 
 
20-й тур 
 
"Марсель" - "Монако" - 1:1 (1:1)
 
Голы: Лопес, 13 (1:0). Тилеманс, 38 (1:1). 
 
"Марсель": Манданда, Сарр, Луиз Густаву, Роланду, Амави, Товен, Стротман, Сансон, Лопес (Жермен, 90+2), Пайет (Нжи, 74), Окампос.
 
"Монако": Бенальо, Хенрикс, Глик, Б.Бадиашиле, Налду, Балло-Туре (Серрано, 65), Тилеманс, Фабрегас, Головин (Силла, 72), Аит Беннассер, Рони Лопеш.
 
Предупреждения: Сансон, 58. Окампос, 74. Силла, 79. 
 
Судья: Лесаж.
 
13 января. Марсель. Стадион "Велодром".
 


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