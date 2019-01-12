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Лига 1: "Лилль" закрепился на втором месте "Лилль" победил "Кан" в матче 20-го тура чемпионата Франции. "Доги" набрали 37 очков и закрепились на 2-м месте в турнирной таблице. Фото: losc.fr "Кан" с 18 баллами располагается на 16-й строчке. Чемпионат Франции Лига 1 20-й тур "Кан" - "Лилль" - 1:3 (0:2) Голы: Пепе, 8 (0:1). Леан, 20 (0:2). Араужу, 90+3 (0:3). Нинга, 90+5 (1:3). "Кан": Самба, Байс, Джикю, Гильбер, Армугом, Фажр, Дьоманде (Чокунте, 89), Кауи (Жозеф, 78), Бовю (Бамму, 65), Кривелли, Нинга. "Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Коне, Зеки Челик, Тиагу Майа, Тиагу Мендес (Сумаре, 76), Бамба, Пепе, Иконе (Араужу, 81), Леан (Пье, 88). Предупреждения: Сумаоро, 15. Кривелли, 21. Дьоманде, 42. Гильбер, 44. Удаление: Зеки Челик, 84. Судья: Леонар. 11 января. Кан. Стадион "Michel d'Ornano".

Спорт-Экспресс

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