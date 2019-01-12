Лига 1: "Лилль" закрепился на втором месте

"Лилль" победил "Кан" в матче 20-го тура чемпионата Франции.
 
"Доги" набрали 37 очков и закрепились на 2-м месте в турнирной таблице.
Фото Лига 1: "Лилль" закрепился на втором месте
Фото: losc.fr
 
"Кан" с 18 баллами располагается на 16-й строчке.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1 
 
20-й тур 
 
"Кан" - "Лилль" - 1:3 (0:2)
 
Голы: Пепе, 8 (0:1). Леан, 20 (0:2). Араужу, 90+3 (0:3). Нинга, 90+5 (1:3). 
 
"Кан": Самба, Байс, Джикю, Гильбер, Армугом, Фажр, Дьоманде (Чокунте, 89), Кауи (Жозеф, 78), Бовю (Бамму, 65), Кривелли, Нинга.
 
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Коне, Зеки Челик, Тиагу Майа, Тиагу Мендес (Сумаре, 76), Бамба, Пепе, Иконе (Араужу, 81), Леан (Пье, 88).
 
Предупреждения: Сумаоро, 15. Кривелли, 21. Дьоманде, 42. Гильбер, 44. 
 
Удаление: Зеки Челик, 84. 
 
Судья: Леонар.
 
11 января. Кан. Стадион "Michel d'Ornano".


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