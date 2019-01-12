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2019-01-12
Лига 1: "Лилль" закрепился на втором месте
"Лилль" победил "Кан" в матче 20-го тура чемпионата Франции.
"Доги" набрали 37 очков и закрепились на 2-м месте в турнирной таблице.
Фото: losc.fr
"Кан" с 18 баллами располагается на 16-й строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
20-й тур
"Кан" - "Лилль" - 1:3 (0:2)
Голы: Пепе, 8 (0:1). Леан, 20 (0:2). Араужу, 90+3 (0:3). Нинга, 90+5 (1:3).
"Кан": Самба, Байс, Джикю, Гильбер, Армугом, Фажр, Дьоманде (Чокунте, 89), Кауи (Жозеф, 78), Бовю (Бамму, 65), Кривелли, Нинга.
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Коне, Зеки Челик, Тиагу Майа, Тиагу Мендес (Сумаре, 76), Бамба, Пепе, Иконе (Араужу, 81), Леан (Пье, 88).
Предупреждения: Сумаоро, 15. Кривелли, 21. Дьоманде, 42. Гильбер, 44.
Удаление: Зеки Челик, 84.
Судья: Леонар.
11 января. Кан. Стадион "Michel d'Ornano".
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