"Барселона" возобновила интерес к экс-игроку "Шахтера", - СМИ
Каталонцы не оставляют надежд подписать Виллиана.
Руководство "Барселоны" сделало предложение "Челси" об обмене с доплатой вингера Виллиана на полузащитника Филипе Малкома, сообщает Sky Sports.
Летом "Барселона" сделала три предложения о покупке экс-игрока "Шахтера", причем последнее из них составило 55 млн. фунтов.
Виллиан также всерьез помышлял об отъезде со "Стэмфорд Бридж", угодив в немилость к Антонио Конте.
В итоге, каталонский клуб подписал контракт с Малькомом, отдав за соотечественника Виллиана 38 млн фунтов "Бордо".
В данный момент у 30-летнего Виллиана остается только 18 месяцев по действующему контракту, и это обстоятельство, вкупе с политикой "Челси" относительно продления сотрудничества с возрастными игроками, позволяет "Барселоне" надеяться на сговорчивость "пенсионеров".
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11.01.2019 09:51