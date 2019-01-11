"Барселона" возобновила интерес к экс-игроку "Шахтера", - СМИ

Каталонцы не оставляют надежд подписать Виллиана.

"Барселона" возобновила интерес к экс-игроку "Шахтера", - СМИ
Виллиан
Фото: skysports

Руководство "Барселоны" сделало предложение "Челси" об обмене с доплатой вингера Виллиана на полузащитника Филипе Малкома, сообщает Sky Sports.

Летом "Барселона" сделала три предложения о покупке экс-игрока "Шахтера", причем последнее из них составило 55 млн. фунтов.

Виллиан также всерьез помышлял об отъезде со "Стэмфорд Бридж", угодив в немилость к Антонио Конте.

В итоге, каталонский клуб подписал контракт с Малькомом, отдав за соотечественника Виллиана 38 млн фунтов "Бордо".

В данный момент у 30-летнего Виллиана остается только 18 месяцев по действующему контракту, и это обстоятельство, вкупе с политикой "Челси" относительно продления сотрудничества с возрастными игроками, позволяет "Барселоне" надеяться на сговорчивость "пенсионеров".


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