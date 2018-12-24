Примера: Чудесное спасение "Севильи"

"Леганес" и "Севилья" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании.
 
Голом в составе хозяев поля отметился полузащитник Мигель Весга, у гостей отличился форвард Виссам Бен Йеддер.
Фото Примера: Чудесное спасение "Севильи"
Фото: sevillafc.es
 
В конце первого тайма красно-белые остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил хавбек Франко Васкес. 
 
"Леганес" с 19 баллами занимает 16-е место в турнирной таблице. "Севилья" располагается на 3-й строчке, имея в активе 32 очка.
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
17-й тур 
 
"Леганес" - "Севилья" - 1:1 (1:0)
 
Голы: Весга, 5 (1:0). Бен Йеддер, 90+1 (1:1). 
 
"Леганес": Куэльяр, Ньом (Тарин, 49), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Рубен Перес, Весга, Оскар Родригес, Каррильо (Эль-Жар, 79), Эн-Несири.
 
"Севилья": Вацлик, Каррису, Меркадо (Гнаньон, 62), Эскудеро, Гомес, Васкес, Амаду, Меса, Хесус Навас (Промес, 46), Бен Йеддер, Андре Силва (Нолито, 76).
 
Предупреждения: Ньом, 17. Бен Йеддер, 44. Меркадо, 45+2. Рубен Перес, 59. Андре Силва, 67. Сильва, 70. 
 
Удаление: Васкес, 45+2. 
 
Судья: Эрнандес Эрнандес.
 
23 декабря. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".


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