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Примера: Чудесное спасение "Севильи" "Леганес" и "Севилья" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании. Голом в составе хозяев поля отметился полузащитник Мигель Весга, у гостей отличился форвард Виссам Бен Йеддер. Фото: sevillafc.es В конце первого тайма красно-белые остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил хавбек Франко Васкес. "Леганес" с 19 баллами занимает 16-е место в турнирной таблице. "Севилья" располагается на 3-й строчке, имея в активе 32 очка. Чемпионат Испании Примера 17-й тур "Леганес" - "Севилья" - 1:1 (1:0) Голы: Весга, 5 (1:0). Бен Йеддер, 90+1 (1:1). "Леганес": Куэльяр, Ньом (Тарин, 49), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Рубен Перес, Весга, Оскар Родригес, Каррильо (Эль-Жар, 79), Эн-Несири. "Севилья": Вацлик, Каррису, Меркадо (Гнаньон, 62), Эскудеро, Гомес, Васкес, Амаду, Меса, Хесус Навас (Промес, 46), Бен Йеддер, Андре Силва (Нолито, 76). Предупреждения: Ньом, 17. Бен Йеддер, 44. Меркадо, 45+2. Рубен Перес, 59. Андре Силва, 67. Сильва, 70. Удаление: Васкес, 45+2. Судья: Эрнандес Эрнандес. 23 декабря. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".

Спорт-Экспресс

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