Игры Непокоренных стартовали в Австралии

В них принимают участие 15 украинских спортсменов.

В Сиднее завершилась официальная церемония открытия Игр Непокоренных. 15 украинских спортсменов будут соревноваться в шести видах спорта: пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и велоспорте на шоссе, сообщает "Урядовий портал".

"Это невероятное действо. Главные эмоции сегодня - гордость и благодарность. Участие нашей команды в этих соревнованиях очень важно. Здесь чувствуешь настоящую силу единства западной цивилизации и незыблемость ее ценностного фундамента", - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе после церемонии открытия мероприятия.

Игры Непокоренных продлятся до 27 октября и охватят весь Сидней - от Олимпийского парка до порта Сидней-Харбор. Олимпийский парк, который был полностью обновлен к Олимпиаде 2000 года, объединяет несколько площадок и станет центральным местом проведения соревнований. Сиднейский порт Сидней-Харбор станет отправной точкой регаты, а также будет принимать участников велосипедных гонок.

В общем участницами Игр Непокоренных 2018 являются 18 стран, в этом году к ним присоединилась Польша . Таким образом в Играх принимают участие: Афганистан, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирак, Италия, Иордания, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша , Румыния, Украина, Великобритания и США . Основатель Игр - британский Принц Гарри.

В этом году Украина принимает участие в соревнованиях второй раз. В Торонто в 2017 году сборная Украины завоевала 14 медалей.