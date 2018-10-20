Игры Непокоренных стартовали в Австралии

В них принимают участие 15 украинских спортсменов.

Игры Непокоренных стартовали в Австралии
Фото: kmu.gov.ua

В Сиднее завершилась официальная церемония открытия Игр Непокоренных. 15 украинских спортсменов будут соревноваться в шести видах спорта: пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и велоспорте на шоссе, сообщает "Урядовий портал".

"Это невероятное действо. Главные эмоции сегодня - гордость и благодарность. Участие нашей команды в этих соревнованиях очень важно. Здесь чувствуешь настоящую силу единства западной цивилизации и незыблемость ее ценностного фундамента", - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе после церемонии открытия мероприятия.

Игры Непокоренных продлятся до 27 октября и охватят весь Сидней - от Олимпийского парка до порта Сидней-Харбор. Олимпийский парк, который был полностью обновлен к Олимпиаде 2000 года, объединяет несколько площадок и станет центральным местом проведения соревнований. Сиднейский порт Сидней-Харбор станет отправной точкой регаты, а также будет принимать участников велосипедных гонок.

В общем участницами Игр Непокоренных 2018 являются 18 стран, в этом году к ним присоединилась Польша. Таким образом в Играх принимают участие: Афганистан, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирак, Италия, Иордания, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Румыния, Украина, Великобритания и США. Основатель Игр - британский Принц Гарри.

В этом году Украина принимает участие в соревнованиях второй раз. В Торонто в 2017 году сборная Украины завоевала 14 медалей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Как девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видеоКак девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видео
Ястремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в ЛюксембургеЯстремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в Люксембурге
Лига наций: Белорусы обогнали Люксембург. ФутболЛига наций: Белорусы обогнали Люксембург. Футбол
Украина - Чехия - 1:0: А удача - награда за смелость. ФутболУкраина - Чехия - 1:0: А удача - награда за смелость. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Николаев и Сумы продолжили свои безвыигрышные серииНиколаев и Сумы продолжили свои безвыигрышные серии
Голиков: Тот, кто выигрывает единоборства, выигрывает матч. ФутболГоликов: Тот, кто выигрывает единоборства, выигрывает матч. Футбол
НХЛ: Овечкин забивает дважды и побеждает, Тарасенко ассистирует и проигрываетНХЛ: Овечкин забивает дважды и побеждает, Тарасенко ассистирует и проигрывает
Голкипер с опытом игры в КХЛ и ВХЛ присоединился к КременчукуГолкипер с опытом игры в КХЛ и ВХЛ присоединился к Кременчуку
НХЛ: Матесон дисквалифицирован на две игрыНХЛ: Матесон дисквалифицирован на две игры
НХЛ: Ковальчук забивает, но проигрывает, Радулов ассистируетНХЛ: Ковальчук забивает, но проигрывает, Радулов ассистирует
Берлускони: Мне не нравится стиль игры Милана при ГаттузоБерлускони: Мне не нравится стиль игры Милана при Гаттузо
Рюдигер: Мне нравится стиль игры СарриРюдигер: Мне нравится стиль игры Сарри
Брюгге проигрывает Стандарду, Малиновский с Генком - лидеры. ФутболБрюгге проигрывает Стандарду, Малиновский с Генком - лидеры. Футбол
Спарта проигрывает второй матч кряду, Млада спасается с БаникомСпарта проигрывает второй матч кряду, Млада спасается с Баником
Последние новости
Подгружаем последние новости