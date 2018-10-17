Милан подписал полузащитника Фламенго
Генеральный менеджер бразильского "Фламенго" подтвердил информацию о том, что "Милан" подписал контракт с атакующим полузащитником Лукасом Толентино Коэльо ди Лимой, также известным как Лукас Пакета.
Сообщается, что "Милан" заплатит за игрока 35 миллионов евро, а Бруно Шпиндель заверил россонери, что клуб выполнит свою часть сделки.
"Решение было хорошим для "Фламенго", - цитирует Шпинделя Pianeta Milan. - Это укрепит наши стратегические отношения.
Нам больше не нужно ждать. Если это хорошо для клуба, тогда вы должны это сделать. "Фламенго" хотел сохранить Пакету дольше и продлить контракт, но его мечта - играть в Европе.
Мы разговаривали с разными клубами, но сумели сохранить его до конца года, прежде чем он уедет в январе. Несколько клубов не стоит называть, но их было как минимум 10".
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