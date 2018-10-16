Норвегия остановила победную поступь Болгарии

Сборную Болгарии остановили - это сделала Норвегия, которая благодаря минимальной победе дома сравнялась с соперником по очкам. По личным встречам у них равенство, так что все решится в ближайших двух турах - кто-то должен набить Кипру и Словении больше конкурента.

Лига Наций 2018-20. Лига C. Группа C3.

Норвегия - Болгария 1:0 (1:0)

Голы: Эльюнусси М., 31 (1:0)

Норвегия: Ярстейн; Алеесами; Йохансен С. (Фоссум, 78); Элабделлауи; Нордтвейт; Ростед; Сельнес; Хенриксен; Эльюнусси Т.; Эльюнусси М.; Кинг

Болгария: Илиев П.; Бандаловски; Бодуров; Божиков; Чорбаджийски (Василев, 49); Занев; Славчев (Малинов, 59); Неделев; Костадинов (Краев, 78); Попов Ив.; Десподов

Предупреждения: Сельнес, 21 - Бандаловски, 14; Занев, 35; Чорбаджийски, 45; Бодуров, 72; Неделев, 83; Малинов, 85




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Как девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видеоКак девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видео
Украина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSиюУкраина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSию
Шпага - золотая, гены - чемпионские. ФутболШпага - золотая, гены - чемпионские. Футбол
В бельгийском футболе коррупционный скандал: полиция арестовала тренера "Брюгге", задержаны агенты и судьиВ бельгийском футболе коррупционный скандал: полиция арестовала тренера "Брюгге", задержаны агенты и судьи
Блок рекламы


Похожие новости
Астерас прервал победную поступь ПанатинаикосаАстерас прервал победную поступь Панатинаикоса
ФИФА приостановила членство Сьерра-Леоне из-за вмешательства правительства в футболФИФА приостановила членство Сьерра-Леоне из-за вмешательства правительства в футбол
Лига наций: Краев дублем приносит Болгарии победу в Словении. ФутболЛига наций: Краев дублем приносит Болгарии победу в Словении. Футбол
"Александрия" проведет сбор в Болгарии"Александрия" проведет сбор в Болгарии
Шварцман прерывает победную серию Надаля на Ролан ГарросШварцман прерывает победную серию Надаля на Ролан Гаррос
Мир прерывает победную серию Днепра-1, Энергия обыгрывает Металлист-1925Мир прерывает победную серию Днепра-1, Энергия обыгрывает Металлист-1925
Чемпион Украины завоевал бронзовую медаль в БолгарииЧемпион Украины завоевал бронзовую медаль в Болгарии
Манолас: Рома остановила Месси, остановит и СалахаМанолас: Рома остановила Месси, остановит и Салаха
Вторая лига Украины: Скала прерывает победную серию АгробизнесаВторая лига Украины: Скала прерывает победную серию Агробизнеса
На турнире в Болгарии украинские и роSSийские борцы сделали общее фото на фоне своих флаговНа турнире в Болгарии украинские и роSSийские борцы сделали общее фото на фоне своих флагов
Последние новости
Подгружаем последние новости