Норвегия остановила победную поступь Болгарии

Сборную Болгарии остановили - это сделала Норвегия, которая благодаря минимальной победе дома сравнялась с соперником по очкам. По личным встречам у них равенство, так что все решится в ближайших двух турах - кто-то должен набить Кипру и Словении больше конкурента.

Лига Наций 2018-20. Лига C. Группа C3.

Норвегия - Болгария 1:0 (1:0)



Голы: Эльюнусси М., 31 (1:0)



Норвегия: Ярстейн; Алеесами; Йохансен С. (Фоссум, 78); Элабделлауи; Нордтвейт; Ростед; Сельнес; Хенриксен; Эльюнусси Т.; Эльюнусси М.; Кинг



Болгария: Илиев П.; Бандаловски; Бодуров; Божиков; Чорбаджийски (Василев, 49); Занев; Славчев (Малинов, 59); Неделев; Костадинов (Краев, 78); Попов Ив.; Десподов



Предупреждения: Сельнес, 21 - Бандаловски, 14; Занев, 35; Чорбаджийски, 45; Бодуров, 72; Неделев, 83; Малинов, 85