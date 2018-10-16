Суперлига: Стратегические победы "Днепра"  

На прошлой неделе в центре внимания оказались выступления «Днепра», поскольку ему довелось встретиться с весьма неудобными соперниками.
И хотя подопечные Дениса Журавлева продемонстрировали далеко не лучшую свою игру, им все же удалось дважды покидать площадку в статусе победителей…
Днепряне продолжают испытывать заметные проблемы во взаимодействии с новым основным центровым Александром Кушнировым, поэтому удачные действия у них получаются лишь периодически. В данном случае «Химик», надежно прикрыв их лидеров Александра Мишулу и Станислава Тимофеенко, не испытывал особых проблем вплоть до 18 минуты. Именно тогда в игре южненцев случился невразумительный провал, который позволил «Днепру» быстро отыграться и даже выйти вперед.
Однако о кардинальном переломе в поединке речь не шла. За позитивным игровым отрезком в исполнении хозяев площадки вскоре последовал негативный, и в решающей четверти разыгравшийся Кирилл Марченко вернул гостям обоснованные надежды на конечный успех.
В клатч-тайме на первый план вышло индивидуальное мастерство баскетболистов. В том числе и умение четко реализовывать штрафные в предельно напряженные мгновения. Соответственно, когда игроки «Химика» применили тактические фолы, днепрянам пришлось постоянно упражняться с линии. И у них это получилось неплохо. Правда, южненцы все же имели возможность довести дело до овертайма, но в кульминационные секунды тот же Марченко, вместо передачи Кристиану Джонсу под кольцо, умудрился отправить мяч в аут…
Этот поединок по своему сценарию во многом напомнил предыдущий, с той лишь разницей, что в концовку лидерами зашли Александр Беликов и компания. Ставка одесситов на многочисленные дальние броски отразилась весьма неплохой результативностью, поэтому за 2.46 до сирены именно они вели шесть очков.
Спасать «Днепр» в который уже раз взялся Мишула, хотя в тот день игра у него явно не клеилась. Но в кульминационные мгновения этот защитник умудрился отправить в чужое кольцо сразу три трехочковых «привета» и полностью изменить расклад. Теперь уже «Одессу» могло спасти только аналогичное дальнее попадание. Однако команда Олега Юшкина с его автором не угадала. По логике, предоставление права для потенциально спасительной атаки из-за шестиметровой линии признанному снайперу Максиму Пустозвонову выглядело оправданным. Да вот только в тот день как раз у него прицел очевидно сбился. Соответственно, не попал он и в решающий момент.
Вот так «Днепр» одержал две победы, которых вполне могло и не случиться…
В этом матче проглядывалось заочное противостояние легионеров обеих команд, которые однозначно пытаются играть в них ведущие роли. Но здесь большую роль играет еще и мастерство окружающих их партнеров. Практика показала, что в «Киев-Баскете» ситуация с этим получше. Павел Крутоус, Денис Носков и Вячеслав Петров в совокупности наиграли куда более позитивно, нежели, скажем, Юрий Кондраков, Станислав Овдеенко и Антон Буц. Овдеенко вообще здорово подвел «Запорожье», умудрившись заработать удаление за два неспортивных фола. После этого инициатива полностью перешла к киевлянам, и Морис Крик с Грегом Мангано довели дело до разгромного счета.
Но если кто решил, что тройка легионеров «Запорожья» не способна делать результат собственными силами, тот явно недооценил их возможности. В Черкассах Майкл Холтон, Малик Трент и Киндалл Хилл показали себя вполне боеспособным трио, и суммарные 77 очков на их счету почти полностью предопределили их несколько неожиданную победу.
Впрочем, в канун этого противостояния «мавпы» понесли серьезные потери: Владимир Конев и Дмитрий Липовцев перенесли операции, а Александр Кобец подписал интересное соглашение с клубом НБА «Вашингтон Уизардс». Согласно договоренности, украинский защитник либо будет числиться игроком главной команды на протяжении 45 дней по ходу сезона с минимальной зарплатой новичка Ассоциации, либо будет отчислен из основы с компенсацией, но правом представлять «Уизардс» в Лиге развития.
Для частичного восполнения кадровой нехватки руководство черкасского клуба экстренно подписало Руслана Отверченко. Причем он сразу же был брошен в бой. Но, понятное дело, на полную проявить известный снайперский талант при подходе «с корабля на бал» у него не получилось. И гости вцепились в свой шанс мертвой хваткой…
За 2.46 до сирены Трент и Хилл обеспечили ему комфортные «+13». Брэндон Янг ответил сразу серией энд-ванов - и вот вам 88:89 да прилично ошарашенные соперники. К счастью для Валерия Плеханова, его подопечные прислушались к решающему наставлению тренера. Соответственно, грамотный ввод мяча заставил «мавп» экстренно сфолить, и Овдеенко, дважды отличившись с линии штрафных, реабилитировался за «прокол» в предыдущем поединке. Правда, у хозяев площадки еще оставались считанные секунды на организацию спасительного броска. Однако бросок Александра Кольченко цели не достиг.
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