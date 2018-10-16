Суперлига: Стратегические победы "Днепра"  

ДНЕПР - ХИМИК - 78:73 (13:18, 27:20, 25:22, 13:13)

«Днепр»: Мишула (12 + 5 передач + 3 перехвата), Закурдаев (17), Ревзин (12 + 5 подборов), Тимофеенко (7 + 6 подборов + 7 передач), Кушниров (11) - старт; Шундель (4), Прокопенко (5), Кожемякин (4), Бондарчук (4), Сизов (2), Натяжко.

Фото: fbu.ua

«Химик» (Южный): Рябчук (0 + 3 перехвата), Эдвин (2 + 6 передач), Войналович (11), Джонс (11 + 6 подборов), Павлов (7 + 7 подборов) - старт; Сидоров (14). Антипов (8), Марченко (18), Мальчевский, Ковалев (2).

12 октября. Днепр. ДС «Шинник». 970 зрителей.

На прошлой неделе в центре внимания оказались выступления «Днепра», поскольку ему довелось встретиться с весьма неудобными соперниками.

И хотя подопечные Дениса Журавлева продемонстрировали далеко не лучшую свою игру , им все же удалось дважды покидать площадку в статусе победителей…

Днепряне продолжают испытывать заметные проблемы во взаимодействии с новым основным центровым Александром Кушнировым, поэтому удачные действия у них получаются лишь периодически. В данном случае «Химик», надежно прикрыв их лидеров Александра Мишулу и Станислава Тимофеенко, не испытывал особых проблем вплоть до 18 минуты. Именно тогда в игре южненцев случился невразумительный провал, который позволил «Днепру» быстро отыграться и даже выйти вперед.

Однако о кардинальном переломе в поединке речь не шла. За позитивным игровым отрезком в исполнении хозяев площадки вскоре последовал негативный, и в решающей четверти разыгравшийся Кирилл Марченко вернул гостям обоснованные надежды на конечный успех.

В клатч-тайме на первый план вышло индивидуальное мастерство баскетболистов. В том числе и умение четко реализовывать штрафные в предельно напряженные мгновения. Соответственно, когда игроки «Химика» применили тактические фолы, днепрянам пришлось постоянно упражняться с линии. И у них это получилось неплохо. Правда, южненцы все же имели возможность довести дело до овертайма, но в кульминационные секунды тот же Марченко, вместо передачи Кристиану Джонсу под кольцо, умудрился отправить мяч в аут…

ДНЕПР - ОДЕССА - 90:85 (22:23, 22:16, 27:30, 19:16)

«Днепр»: Мишула (13 + 5 передач), Закурдаев (2), Ревзин (2 + 5 подборов), Тимофеенко (23 + 5 подборов), Кушниров (0 + 4 подбора) - старт; Шундель (13), Кожемякин (14), Бондарчук (8), Натяжко (10), Сизов (0 + 6 подборов), В.Прокопенко (2 + 4 подбора).

«Одесса»: Витолс (14 + 4 передачи), Щепкин (8), Беликов (21 + 5 подборов + 4 передачи), Хелманис (7 + 7 подборов), Шеляковс - старт; Прокопенко (11 + 5 передач), Тищенко (3), Пустозвонов (1 + 5 подборов), Ткачук (6), Р. Кривич.

14 октября. Днепр. ДС «Шинник». 940 зрителей.

Этот поединок по своему сценарию во многом напомнил предыдущий, с той лишь разницей, что в концовку лидерами зашли Александр Беликов и компания. Ставка одесситов на многочисленные дальние броски отразилась весьма неплохой результативностью, поэтому за 2.46 до сирены именно они вели шесть очков.

Спасать «Днепр» в который уже раз взялся Мишула, хотя в тот день игра у него явно не клеилась. Но в кульминационные мгновения этот защитник умудрился отправить в чужое кольцо сразу три трехочковых «привета» и полностью изменить расклад. Теперь уже «Одессу» могло спасти только аналогичное дальнее попадание. Однако команда Олега Юшкина с его автором не угадала. По логике, предоставление права для потенциально спасительной атаки из-за шестиметровой линии признанному снайперу Максиму Пустозвонову выглядело оправданным. Да вот только в тот день как раз у него прицел очевидно сбился. Соответственно, не попал он и в решающий момент.

Вот так «Днепр» одержал две победы, которых вполне могло и не случиться…

КИЕВ-БАСКЕТ - ЗАПОРОЖЬЕ - 103:82 (22:13, 19:23, 25:24, 37:22)

«Киев-Баскет»: Горобченко (4), : Горобченко (4), Луценко (6), Крутоус (19 + 6 передач), Мангано (22 + 6 подборов), Сандул (5 + 7 подборов) - старт; Крик (13 + 9 передач), Челован (6), Носков (15 + 8 подборов + 4 передачи), Петров (10 + 5 подборов), Подковыров (3), Бондаренко, Лукинский.

«Запорожье»: Холтон (10 + 4 передачи), Кондраков (8), Мироненко (10 + 5 подборов), Хилл (15 + 8 подборов), В.Анисимов (7 + 6 подборов) - старт; Трент (10 + 4 перехвата), Буц (9), Овдеенко (9), Тарасенко, Вад. Быков.

12 октября. Киев . СК «Меридиан». 210 зрителей.

В этом матче проглядывалось заочное противостояние легионеров обеих команд, которые однозначно пытаются играть в них ведущие роли. Но здесь большую роль играет еще и мастерство окружающих их партнеров. Практика показала, что в «Киев-Баскете» ситуация с этим получше. Павел Крутоус, Денис Носков и Вячеслав Петров в совокупности наиграли куда более позитивно, нежели, скажем, Юрий Кондраков, Станислав Овдеенко и Антон Буц. Овдеенко вообще здорово подвел «Запорожье», умудрившись заработать удаление за два неспортивных фола. После этого инициатива полностью перешла к киевлянам, и Морис Крик с Грегом Мангано довели дело до разгромного счета.

ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - ЗАПОРОЖЬЕ - 88:91 (23:31, 18:17, 18:14, 29:29)

«Черкаськи мавпы»: Янг (20 + 6 подборов), Кольченко (12 + 7 передач), Ткаченко (11), Чумаков (13 + 6 подборов), Скапинцев (0 + 3 подбора) - старт; Артамонов (3), Коукли (20 + 7 подборов), Отверченко (5), Воевода, Бирута (4).

«Запорожье»: Холтон (36), Кондраков (4), Мироненко (0 + 3 подбора), Тарасенко (2), Хилл (17 + 5 подборов) - старт; Трент (24 + 4 подбора), Буц (0 + 4 подбора), Овдеенко (8).

14 октября. Черкассы. ДС «Строитель». 500 зрителей.

Но если кто решил, что тройка легионеров «Запорожья» не способна делать результат собственными силами, тот явно недооценил их возможности. В Черкассах Майкл Холтон, Малик Трент и Киндалл Хилл показали себя вполне боеспособным трио, и суммарные 77 очков на их счету почти полностью предопределили их несколько неожиданную победу.

Впрочем, в канун этого противостояния «мавпы» понесли серьезные потери: Владимир Конев и Дмитрий Липовцев перенесли операции, а Александр Кобец подписал интересное соглашение с клубом НБА «Вашингтон Уизардс». Согласно договоренности, украинский защитник либо будет числиться игроком главной команды на протяжении 45 дней по ходу сезона с минимальной зарплатой новичка Ассоциации, либо будет отчислен из основы с компенсацией, но правом представлять «Уизардс» в Лиге развития.

Для частичного восполнения кадровой нехватки руководство черкасского клуба экстренно подписало Руслана Отверченко. Причем он сразу же был брошен в бой. Но, понятное дело, на полную проявить известный снайперский талант при подходе «с корабля на бал» у него не получилось. И гости вцепились в свой шанс мертвой хваткой…

За 2.46 до сирены Трент и Хилл обеспечили ему комфортные «+13». Брэндон Янг ответил сразу серией энд-ванов - и вот вам 88:89 да прилично ошарашенные соперники. К счастью для Валерия Плеханова, его подопечные прислушались к решающему наставлению тренера. Соответственно, грамотный ввод мяча заставил «мавп» экстренно сфолить, и Овдеенко, дважды отличившись с линии штрафных, реабилитировался за «прокол» в предыдущем поединке. Правда, у хозяев площадки еще оставались считанные секунды на организацию спасительного броска. Однако бросок Александра Кольченко цели не достиг.

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

ПОЛИТЕХНИК - ОДЕССА - 76:81 (14:23, 23:18, 24:21, 15:19)

«Политехник» (Харьков): Кузнецов (6), Козлов (13 + 6 передачи), Спасич (5), Рочняк (13 + 4 подбора + 4 передачи), Картер (15) - старт; Натесан (9 + 6 подборов + 4 передачи), Вуйович (14 + 7 подборов), Чугунов (1), Пионтковский, Савченко, Колотилов.

«Одесса»: Витолс (14 + 5 подборов), Прокопенко (2), Беликов (22 + 7 подборов), Хелманис, Тищенко (9) - старт; Щепкин (13), Шеляковс (4 + 4 подбора), Новиков (1 + 8 подборов), Пустозвонов (14 + 5 подборов), Ткачук, Р.Кривич, Балабан.

12 октября. Харьков. НТУ ХПИ. 300 зрителей.

ПОЛИТЕХНИК - ХИМИК - 61:99 (13:25, 18:32, 17:22, 13:20)

«Политехник» (Харьков): Кузнецов (5 + 5 подборов), Козлов (10 + 4 передачи), Натесан (20), Рочняк, Картер (6) - старт; Чугунов (8), Вуйович (10), Спасич, Колотилов, Савченко.

«Химик»: Рябчук (5), Эдвин (14), Войналович (8 + 4 подбора), Джонс (15 + 9 подборов), Павлов (14 + 10 подборов) - старт; Сидоров (14 + 8 передач), Антипов (7), Мальчевский (8 + 9 подборов), Марченко (9), Ковалев (5).

14 октября. Харьков. НТУ ХПИ. 290 зрителей.

КИЕВ-БАСКЕТ - НИКОЛАЕВ - 85:72 (17:18, 28:17, 23:23, 17:14)

«Киев-Баскет»: Горобченко (6), : Горобченко (6), Луценко (6 + 4 передачи + 2 блок-шота), Крутоус (19 + 5 передач), Мангано (12 + 10 подборов), Сандул (10 + 7 подборов + 6 передач) - старт; Крик (7 + 4 передачи), Челован (7), Носков (6), Петров (9 + 4 передачи), Подковыров (3).

«Николаев»: Зотов (15 + 4 передачи), Мусиенко (7), Приймак (5), Онуфриев (7 + 4 перехвата), Адедиран (15 + 7 подборов) - старт; : Зотов (15 + 4 передачи), Мусиенко (7), Приймак (5), Онуфриев (7 + 4 перехвата), Адедиран (15 + 7 подборов) - старт; Попов (8 + 4 передачи), Аникиенко (4 + 5 подборов + 2 блок-шота), Жуковский (8), Тонченко (0 + 4 передачи), Давидюк (3), Д. Бобров, Хохоник.

14 октября. Киев . СК «Меридиан». 180 зрителей.

И В П ИО О

1. Днепр 3 3 0 238-217 6

2. Киев-Баскет 3 2 1 263-234 5

3. Запорожье 3 2 1 257-272 5

4. Одесса 3 2 1 255-246 5

5. Химик 3 1 2 252-228 4

6. Черкаськи мавпы 2 1 1 168-166 3

7. Политехник 3 0 3 196-250 3

8. Николаев 2 0 2 153-169 2