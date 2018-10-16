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Суперлига 2018/2019: календарь, результаты, таблица 5 октября стартовал очередной сезон украинской баскетбольной Суперлиги. За звание сильнейшего в текущем сезоне поборются 8 клубов. Согласно регламенту, регулярный чемпионат завершится 17 марта, после чего соперники сойдутся в матчах плей-офф. Действующим чемпионом Украины являются "Черкасские Мавпы". Баскетбол. Чемпионат Украины 2018-2019. Суперлига 5 октября

19:30 - БК "Запорожье" - МБК "Николаев" - 84:81 6 октября

14:00 - "Киев-Баскет" - "Черкасские мавпы" - 75:80

14:00 - "Днепр" - "Политехник" - 70:59 7 октября

14:00 - БК "Одесса" - "Химик" - 89:80 12 октября

18:30 - "Киев-Баскет" - БК "Запорожье" - 103:82

19:00 - "Днепр" - "Химик" - 78:73

18:00 - "Политехник" - БК "Одесса" - 76:81 14 октября

16:00 - "Киев-Баскет" - МБК "Николаев" - 85:72

14:00 - "Черкасские мавпы" - БК "Запорожье" - 88:91

13:45 - "Днепр" - БК "Одесса" - 90:85

14:00 - "Политехник" - "Химик" - 61:99 И В П О 1. Днепр 3 3 0 6 2. Киев-Баскет 3 2 1 5 3. Одесса 3 2 1 5 4. Запорожье 3 2 1 5 5. Химик 3 1 2 4 6. Ч.Мавпы 2 1 1 3 7. Политехник 3 0 3 3 8. Николаев 2 0 2 2 18 октября

18:00 - "Химик" - "Киев-Баскет"

19:00 - БК "Одесса" - "Черкасские мавпы" 19 октября

19:00 - МБК "Николаев" - "Политехник"

19:45 - БК "Запорожье" - "Днепр" 20 октября

14:00 - БК "Одесса" - "Киев-Баскет"

14:00 - "Химик" - "Черкасские мавпы" 21 октября

14:00 - БК "Запорожье" - "Политехник"

16:00 - МБК "Николаев" - "Днепр" 24 октября

"Политехник" - "Киев-Баскет" 25 октября

БК "Одесса" - МБК "Николаев"

18:00 - "Химик" - БК "Запорожье" 26 октября

"Днепр" - "Киев-Баскет"

"Политехник" - "Черкасские мавпы" 27 октября

БК "Одесса" - БК "Запорожье" 28 октября

"Днепр" - "Черкасские мавпы" 29 октября

18:00 - "Химик" - МБК "Николаев" 1 ноября

"Черкасские мавпы" - "Киев-Баскет" 2 ноября

"Химик" - БК "Одесса" 3 ноября

МБК "Николаев" - БК "Запорожье" 4 ноября

"Политехник" - "Днепр" 7 ноября

"Политехник" - МБК "Николаев" 8 ноября

"Черкасские мавпы" - БК "Одесса"

"Киев-Баскет" - "Химик" 9 ноября

"Днепр" - МБК "Николаев"

"Политехник" - БК "Запорожье" 10 ноября

"Черкасские мавпы" - "Химик"

"Киев-Баскет" - БК "Одесса" 11 ноября

"Днепр" - БК "Запорожье" 15 ноября

БК "Запорожье" - "Киев-Баскет"

МБК "Николаев" - "Черкасские мавпы" 16 ноября

"Химик" - "Днепр"

БК "Одесса" - "Политехник" 17 ноября

МБК "Николаев" - "Киев-Баскет"

БК "Запорожье" - "Черкасские мавпы" 18 ноября

БК "Одесса" - "Днепр"

"Химик" - "Политехник" 6 декабря

"Черкасские мавпы" - "Днепр"

"Киев-Баскет" - "Политехник" 7 декабря

БК "Запорожье" - "Химик"

МБК "Николаев" - БК "Одесса" 8 декабря

"Киев-Баскет" - "Днепр"

"Черкасские мавпы" - "Политехник" 9 декабря

МБК "Николаев" - "Химик"

БК "Запорожье" - БК "Одесса" 20 декабря

"Киев-Баскет" - "Черкасские мавпы" 21 декабря

БК "Запорожье" - МБК "Николаев" 22 декабря

БК "Одесса" - "Химик" 23 декабря

"Днепр" - "Политехник" 10 января

"Киев-Баскет" - МБК "Николаев"

"Черкасские мавпы" - БК "Запорожье" 11 января

"Днепр" - БК "Одесса"

"Политехник" - "Химик" 12 января

"Киев-Баскет" - БК "Запорожье"

"Черкасские мавпы" - МБК "Николаев" 13 января

"Днепр" - "Химик"

"Политехник" - БК "Одесса" 17 января

БК "Запорожье" - "Днепр"

МБК "Николаев" - "Политехник" 18 января

БК "Одесса" - "Киев-Баскет"

"Химик" - "Черкасские мавпы" 19 января

БК "Запорожье" - "Политехник"

МБК "Николаев" - "Днепр" 20 января

БК "Одесса" - "Черкасские мавпы"

"Химик" - "Киев-Баскет" 30 января

"Политехник" - "Киев-Баскет" 31 января

"Химик" - МБК "Николаев"

БК "Одесса" - БК "Запорожье" 1 февраля

"Днепр" - "Киев-Баскет"

"Политехник" - "Черкасские мавпы" 2 февраля

"Химик" - БК "Запорожье"

БК "Одесса" - МБК "Николаев" 3 февраля

"Днепр" - "Черкасские мавпы" 5 февраля

"Политехник" - "Днепр" 7 февраля

"Черкасские мавпы" - "Киев-Баскет" 8 февраля

"Химик" - БК "Одесса" 9 февраля

МБК "Николаев" - БК "Запорожье" 13 февраля

"Политехник" - БК "Запорожье" 14 февраля

"Черкасские мавпы" - "Химик"

"Киев-Баскет" - БК "Одесса" 15 февраля

"Днепр" - БК "Запорожье"

"Политехник" - МБК "Николаев" 16 февраля

"Черкасские мавпы" - БК "Одесса"

"Киев-Баскет" - "Химик" 17 февраля

"Днепр" - МБК "Николаев" 28 февраля

"Химик" - "Политехник"

БК "Одесса" - "Днепр" 1 марта

БК "Запорожье" - "Черкасские мавпы"

МБК "Николаев" - "Киев-Баскет" 2 марта

"Химик" - "Днепр"

БК "Одесса" - "Политехник" 3 марта

МБК "Николаев" - "Черкасские мавпы"

БК "Запорожье" - "Киев-Баскет" 13 марта

"Черкасские мавпы" - "Политехник"

"Киев-Баскет" - "Днепр" 15 марта

БК "Запорожье" - БК "Одесса"

МБК "Николаев" - "Химик"

"Киев-Баскет" - "Политехник"

"Черкасские мавпы" - "Днепр" 17 марта

МБК "Николаев" - БК "Одесса"

БК "Запорожье" - "Химик"

Terrikon

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