Лев: у нам было несколько шансов, но мы их не использовали

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после матча в рамках Лиги Наций против сборной Голландии, в котором его подопечные потерпели разгромное "сухое" поражение, не потерял самообладание.

"При равном счете мы контролировали мяч и игру, а после пропущенного гола потеряли уверенность в своих силах, - приводят слова Лева немецкие источники. - У нам было несколько отличных шансов для взятия ворот, но мы их, к сожалению, не использовали. Если бы проиграли 0:1, то это еще было бы нормально. В конце концов, мы были разгромлены и это очень плохо".

Отметим, что Германия потерпела первое разгромное поражение за последние 11 лет.

Лига Наций 2018-20. Лига A. Группа A1.

Нидерланды - Германия - 3:0 (1:0)

Голы: ван Дейк, 30 (1:0); Депай, 86 (2:0); Вейналдум, 90 (3:0)


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