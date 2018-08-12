Анчелотти: Мы выглядели ужасно
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал поражение "партенопейцев" в товарищеском матче против "Вольфсбурга" (1:3).
- "Наполи" следует беспокоиться, это поможет нам стать лучше. Я был озадачен после матча с "Ливерпулем", и это позволило нам добиться результата в противостоянии с "Боруссией". Свою важную роль играет и психологический аспект.
С "Вольфсбургом" мы выглядели ужасно. С одной стороны, мы преуспели в тактических моментах, с другой - провалились в защите. На данный момент мы не можем играть с высокой линией обороны, поскольку не приспособились выбирать нужное время, нас легко ловят. Сейчас будет лучше, если мы будем защищаться немного глубже, как делали это с "Боруссией".
Я вижу "Наполи" солидной, атакующей, техничной и агрессивной командой. В матче с "Вольфсбургом" мы хорошо сыграли в центре поля, но есть определённые проблемы сзади. Мы должны становиться лучше, - сказал Анчелотти в интервью Football Italia.
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