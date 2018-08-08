Начался конкурс на создание талисмана ОИ-2022

Организаторы зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, объявили о начале международного конкурса на создание талисмана турнира. Как сообщило агентство Синьхуа, торжественная церемония прошла в Олимпийском парке столицы Китая и была приурочена к празднованию десятой годовщины со дня открытия летней Олимпиады 2008 года в Пекине.

Председатель пекинского организационного комитета по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года Цай Ци призвал к участию в конкурсе не только китайских дизайнеров, но и "представителей творческих профессий со всего мира". "Мы уверены, что он подарит впечатляющие талисманы, которые понравятся во всем мире и послужат яркими символами спорта, особенно его зимних видов", - сказал, в частности, товарищ Цай Ци.


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