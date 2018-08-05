Польша, 3-й тур: еврокубковые бойцы снова побеждают

Нынешняя неделя выдалась насыщенной для "Ягеллонии", "Леха" и "Гурника". Сначала все три команды провели ответные матчи квалификации Лиги Европы, а в воскресенье снова вышли на поле, чтобы сыграть поединки польской Экстракласы. Казалось бы, силы не безграничны, и тем не менее, сегодня вся тройка порадовала своих болельщиков победами.

Третью победу подряд на старте сезона одержал "Лех". Клуб, чей бюджет уступает только "Легии", традиционно относят к числу фаворитов. Другое дело, что эти авансы оправдать пока не получается. В воскресенье команда из Познани в непростом поединке обыграла в гостях "Шленск", забив решающий мяч незадолго до финального свистка - 1:0.

Одного гола хватило для победы и "Ягеллонии". В матче против краковской "Вислы" многое предрешил эпизод, который произошел на 57-й минуте, когда голкипер гостей Михал Бухалик сфолил недалеко от линии штрафной. Арбитр поначалу вынес Бухалику предупреждение, но затем изменил свое решение и показал красную карточку. Буквально тут же Безьяк открыл счет, забив, как оказалось, победный мяч.

Наконец, "Гурник", для которого выступления в Лиге Европы уже закончились, одержал волевую победу над "Меджем" - 3:1. Все три мяча гости забили в заключительные четверть часа, и, возможно, теперь у голкипера "Меджа" Антона Каниболоцкого, снова оставшегося в запасе, появится шанс дебютировать в Экстракласе.

Чемпионат Польши , 3-й тур

"Ягеллония" - "Висла" (Краков) - 1:0 (0:0)

Голы: Безьяк, 60 (1:0)

Предупреждения: Рунье И., 45 - Ондрашек, 81

Удаления: - Бухалик, 57

"Меджь" - "Гурник" - 1:3 (1:0)

Голы: Пьянтковски, 27 (1:0); Суарес, 73 (1:1); Ангуло, 77 (1:2); Журковски, 88 (1:3)

Предупреждения: Пужицки, 83 - Суарес, 25; Журковски, 68

"Шленск" - "Лех" - 0:1 (0:0)

Голы: Тиба, 83 (0:1)

Предупреждения: Радецки, 87; Аугусто, 90 - Тралка, 72; Гюткьер, 85