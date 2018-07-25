НБА: Леонард перешел в Торонто, Дерозан - в Сан-Антонио

"Торонто Рэпторс" и "Сан-Антонио Сперс" завершили обмен, в результате которого форвард Кауай Леонард перешел в канадский клуб.

Вместе с "Леонардом" в "Торонто" перешел атакующий защитник Дэнни Грин, а в обратном направлении отправились Демар Дерозан и Якоб Поэлтль. Кроме того, "Сперс" получат пик первого раунда Драфта-2019 года.

Как известно, Леонард пропустил из-за травмы большую часть сезона, и сделал все, чтобы покинуть "Сан-Антонио".

"Если он вернется в игру в отличном состоянии, я думаю, что это может быть хорошей сделкой для нас, - цитирует нового партнера по команде Леонарда Паскаля Сиакама клубная пресса. - Он был отличным игроком, когда мог играть. Мы в восторге. Я вижу для нас много возможностей. Это будет приятный сезон".


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