НБА: Леонард перешел в Торонто, Дерозан - в Сан-Антонио
"Торонто Рэпторс" и "Сан-Антонио Сперс" завершили обмен, в результате которого форвард Кауай Леонард перешел в канадский клуб.
Вместе с "Леонардом" в "Торонто" перешел атакующий защитник Дэнни Грин, а в обратном направлении отправились Демар Дерозан и Якоб Поэлтль. Кроме того, "Сперс" получат пик первого раунда Драфта-2019 года.
Как известно, Леонард пропустил из-за травмы большую часть сезона, и сделал все, чтобы покинуть "Сан-Антонио".
"Если он вернется в игру в отличном состоянии, я думаю, что это может быть хорошей сделкой для нас, - цитирует нового партнера по команде Леонарда Паскаля Сиакама клубная пресса. - Он был отличным игроком, когда мог играть. Мы в восторге. Я вижу для нас много возможностей. Это будет приятный сезон".
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Спорт
25.07.2018 14:42