Нагорняк: Непонятно, почему Бурде показали желтую, а Исмаили сразу красную карточку
Экс-тренер «Днепра» Сергей Нагорняк в комментариии Terrikon.com оценил эпизод потасовки в конце матча за Суперкубок Украины.
«Я видел этот эпизод и там действительно тяжело разобраться. Если КДК принимает какое-то решение, то необходимо приобщить видео эпизода. Не знаю, есть ли у нас такая практика, но она должна быть в таких случаях. Когда у нас будет прозрачная система и люди будут знать, что за ними следят камеры, тогда будет меньше хамского поведения. А так, была куча, по сути, две команды на одном участке поля. Углядеть все там просто невозможно.
Единственное, что мне непонятно в этой ситуации: почему одному игроку показали желтую карточку, а второму сразу красную? Если это была потасовка, то уровень ответственности должен быть одинаковым. Желтые так желтые. Для всех правила должны быть едины - будь ты «Шахтер», «Динамо», «Черноморец» или «Карпаты», – отметил экс-игрок сборной Украины
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Спорт
25.07.2018 12:11