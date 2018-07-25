Нагорняк: Непонятно, почему Бурде показали желтую, а Исмаили сразу красную карточку

Экс-тренер «Днепра» Сергей Нагорняк в комментариии Terrikon.com оценил эпизод потасовки в конце матча за Суперкубок Украины.

«Я видел этот эпизод и там действительно тяжело разобраться. Если КДК принимает какое-то решение, то необходимо приобщить видео эпизода. Не знаю, есть ли у нас такая практика, но она должна быть в таких случаях. Когда у нас будет прозрачная система и люди будут знать, что за ними следят камеры, тогда будет меньше хамского поведения. А так, была куча, по сути, две команды на одном участке поля. Углядеть все там просто невозможно.

Единственное, что мне непонятно в этой ситуации: почему одному игроку показали желтую карточку, а второму сразу красную? Если это была потасовка, то уровень ответственности должен быть одинаковым. Желтые так желтые. Для всех правила должны быть едины - будь ты «Шахтер», «Динамо», «Черноморец» или «Карпаты», – отметил экс-игрок сборной Украины