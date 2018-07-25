Нагорняк: Непонятно, почему Бурде показали желтую, а Исмаили сразу красную карточку

Экс-тренер «Днепра» Сергей Нагорняк в комментариии Terrikon.com оценил эпизод потасовки в конце матча за Суперкубок Украины.

«Я видел этот эпизод и там действительно тяжело разобраться. Если КДК принимает какое-то решение, то необходимо приобщить видео эпизода. Не знаю, есть ли у нас такая практика, но она должна быть в таких случаях. Когда у нас будет прозрачная система и люди будут знать, что за ними следят камеры, тогда будет меньше хамского поведения. А так, была куча, по сути, две команды на одном участке поля. Углядеть все там просто невозможно.

Единственное, что мне непонятно в этой ситуации: почему одному игроку показали желтую карточку, а второму сразу красную? Если это была потасовка, то уровень ответственности должен быть одинаковым. Желтые так желтые. Для всех правила должны быть едины - будь ты «Шахтер», «Динамо», «Черноморец» или «Карпаты», – отметил экс-игрок сборной Украины




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик собрался в КрымУсик собрался в Крым
Клозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекордКлозе считает, что Мбаппе может превзойти его голевой рекорд
Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2018
"Манчестер Юнайтед" и "Реал" вошли в тройку самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes. Футбол"Манчестер Юнайтед" и "Реал" вошли в тройку самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes. Футбол
Гройсман предложил присвоить Усику звание Герой УкраиныГройсман предложил присвоить Усику звание Герой Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Источник: Шахтер отказал Атлетико в продаже Исмаили. ФутболИсточник: Шахтер отказал Атлетико в продаже Исмаили. Футбол
В Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболуВ Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболу
Лунев: Марокко и Иран показали, что с Испанией можно игратьЛунев: Марокко и Иран показали, что с Испанией можно играть
Пекерман: показали красивый и креативный футболПекерман: показали красивый и креативный футбол
"Шахтер" оценил Исмаили в 100 миллионов евро. Футбол"Шахтер" оценил Исмаили в 100 миллионов евро. Футбол
В УПЛ не понимают, почему Полтава снимается с соревнованийВ УПЛ не понимают, почему Полтава снимается с соревнований
Ибрагимович объяснил, почему он не едет на ЧМ-2018. ФутболИбрагимович объяснил, почему он не едет на ЧМ-2018. Футбол
Нагорняк: Мариуполь все еще находится на стадии становленияНагорняк: Мариуполь все еще находится на стадии становления
Почему Юрий Максимов - лучший тренер сезона в АзербайджанеПочему Юрий Максимов - лучший тренер сезона в Азербайджане
Габи: Показали, что умеем справляться с трудностямиГаби: Показали, что умеем справляться с трудностями
Последние новости
Подгружаем последние новости