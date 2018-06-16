Стандард близок к подписанию Мбокани

Нападающий киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани готовится сменить клубную прописку. Как сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери, 32-летний конголезец пополнит ряды местного "Стандарда".

В Льеж форвард переберётся на правах свободного агента, поскольку 30-го июня истекает срок его соглашения с вице-чемпионами Украины.

Напомним, в минувшем сезоне Мбокани оформил 9 голов и 2 результативные передачи в 21 матче Премьер-лиги. Наставник "Динамо" Александр Хацкевич не скрывал, что хотел продолжить сотрудничество с африканцем, однако Дьемерси твёрдо решил покинуть Киев.

Ранее сообщалось, что в услугах опытного страйкера заинтересованы и другие бельгийские клубы: "Антверпен", "Андерлехт", "Брюгге".


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