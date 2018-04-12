Монтелла: Севилья покидает ЛЧ с высоко поднятой головой

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла весьма спокойно отреагировал на завершение еврокубковой кампании. Андалузцы расписали "мировую" с "Баварией", покинув турнир по сумме двух матчей (1:2).

- В этом турнире невероятная конкуренция. Лига чемпионов - это совсем другой уровень по сравнению с Лигой Европы, которую "Севилья" постоянно выигрывала. Мы очень старались, провели хорошую игру. Я очень рад тем, как мы выложились на поле - особенно против такой команды. Мы вылетели, но можем гордиться собой. "Севилья" уходит с высоко поднятой головой.

Конечно, я слышал, как болельщики пели весь матч. Горжусь быть тренером этой команды, - приводит слова Винченцо Монтеллы uefa.com.

"Бавария" - "Севилья" 0:0 (0:0)



"Бавария": Ульрайх; Боатенг; Хуммельс; Рафинья (Зюле, 87); Хави Мартинес; Киммих; Роббен; Мюллер; Рибери (Тьяго Алькантара, 71); Родригес Х.; Левандовски Р. (Вагнер, 77)



"Севилья": Сорья; Эскудеро; Сарабия (Сандро, 70); Лангле; Меркадо; Банега; Н`Зонзи; Корреа (до 92); Васкес (Нолито, 81); Бен-Йедер (Муриэль, 65); Навас



Предупреждения: Вагнер, 93 - Меркадо, 2; Н`Зонзи, 11; Банега, 82

Удаления: - Корреа, 92