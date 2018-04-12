Монтелла: Севилья покидает ЛЧ с высоко поднятой головой

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла весьма спокойно отреагировал на завершение еврокубковой кампании. Андалузцы расписали "мировую" с "Баварией", покинув турнир по сумме двух матчей (1:2).

- В этом турнире невероятная конкуренция. Лига чемпионов - это совсем другой уровень по сравнению с Лигой Европы, которую "Севилья" постоянно выигрывала. Мы очень старались, провели хорошую игру. Я очень рад тем, как мы выложились на поле - особенно против такой команды. Мы вылетели, но можем гордиться собой. "Севилья" уходит с высоко поднятой головой.

Конечно, я слышал, как болельщики пели весь матч. Горжусь быть тренером этой команды, - приводит слова Винченцо Монтеллы uefa.com.

"Бавария" - "Севилья" 0:0 (0:0)

"Бавария": Ульрайх; Боатенг; Хуммельс; Рафинья (Зюле, 87); Хави Мартинес; Киммих; Роббен; Мюллер; Рибери (Тьяго Алькантара, 71); Родригес Х.; Левандовски Р. (Вагнер, 77)

"Севилья": Сорья; Эскудеро; Сарабия (Сандро, 70); Лангле; Меркадо; Банега; Н`Зонзи; Корреа (до 92); Васкес (Нолито, 81); Бен-Йедер (Муриэль, 65); Навас

Предупреждения: Вагнер, 93 - Меркадо, 2; Н`Зонзи, 11; Банега, 82
Удаления: - Корреа, 92




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Каррера: Стараюсь выполнять работу со страстьюКаррера: Стараюсь выполнять работу со страстью
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Монтелла: мы должны найти верный балансМонтелла: мы должны найти верный баланс
Резервисты Наполи вырывают победу над Кьево, Интер проигрывает Торино и покидает четверкуРезервисты Наполи вырывают победу над Кьево, Интер проигрывает Торино и покидает четверку
Чемпионат Европы: На высокогорье - с высокими целямиЧемпионат Европы: На высокогорье - с высокими целями
Пике: Два автогола Ромы - результат нашего высокого прессинга. ФутболПике: Два автогола Ромы - результат нашего высокого прессинга. Футбол
Монтелла: Досадный результат, но Севилья будет бороться до концаМонтелла: Досадный результат, но Севилья будет бороться до конца
Н'Зонзи: Севилья победила в Манчестере, а теперь нужно выиграть в Мюнхене. ФутболН'Зонзи: Севилья победила в Манчестере, а теперь нужно выиграть в Мюнхене. Футбол
Хоакин Корреа: Севилья продолжает жить мечтой. ФутболХоакин Корреа: Севилья продолжает жить мечтой. Футбол
Монтелла: на таком уровне мозг управляет ногамиМонтелла: на таком уровне мозг управляет ногами
Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. ФутболМонтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол
Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. ФутболНикита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости