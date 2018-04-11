Эдин Джеко: не знаю, какими словами описать это

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко - почти без слов о сенсационной победе над "Барселоной" в ответном матче Лиги чемпионов.

"Это сложно себе представить. Я думаю, что это было великолепно, сногсшибательно! Я даже не знаю, какими словами описать это. Мы добились своего, когда абсолютно никто уже в нас не верил", - приводит слова Джеко официальный сайт УЕФА.

2017-18, Лига Чемпионов. Плей-офф. 1/4 финала.

"Рома" - "Барселона" 3:0 (первый матч - 1:4)

Голы: Джеко, 6 (1:0); де Росси, 58 (пенальти) (2:0); Манолас, 82 (3:0)

"Рома": Алисон; Жуан Жесус; Манолас; Фасио; Коларов; де Росси; Флоренци; Стротман; Найнгголан (Эль-Шаарави, 77); Шик (Юндер, 73); Джеко

"Барселона": Тер Штеген; Хорди Альба; Юмтити; Серхи Роберто; Пике; Бускетс (Алкасер, 87); Семеду (Дембеле У., 85); Иньеста (Андре Гомеш, 81); Ракитич; Суарес; Месси

Предупреждения: Фасио, 38; Жуан Жесус, 44 - Пике, 57; Месси, 63; Суарес, 72.




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