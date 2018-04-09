Экс-футболиста Шовковского на Пасху "обстреляла" бывшая теща (видео)
Александр Шовковский, бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины по футболу опубликовал на странице Facebook видео, на котором снято, как своеобразно его встретила бывшая теща на Пасху, передает Час Пик.
На кадрах видно, что сначала женщина бросает с балкона камни в бывшего зятя и выкрикивает оскорбительные слова, а затем открывает огонь из пистолета.
"Со светлым праздником Пасхи или как я приехал поздравить свою дочь.
Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой Леонидовной, время и место для того чтобы забрать дочку в воскресенье ни матери ни дочки в доме не оказалось.
Зато оказалась Аленова Любовь Павловна, мать Аленовой Ольги Леонидовны, которая неоднократно была уличена в пристрастии к алкоголю и на которую имеются неоднократные заявления в милицию о том, что она употребляет им в больших количествах, которая позволяет себе оскорблять и даже поднимала руку на мою дочь, которая является ей внучкой", - сообщил Шовковский.
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