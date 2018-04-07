ПСЖ благодаря автоголу на последних секундах спасся в Сент-Этьене

Без пяти минут или нескольких очков чемпион Франции "Пари-Сен-Жермен" неожиданно чуть не проиграл на выезде "Сент-Этьену", только благодаря автоголу сыграв в драматическом матче вничью - 1:1.

Реми Кабелла вывел хозяев вперед на 17-й минуте, но на 31-й он же не реализовал пенальти, назначенного за фол Преснела Кимпембе. Еще через десять минут защитник ПСЖ получил вторую желтую карточку и оставил парижан в меньшинстве. Во втором тайме Таннан потряс перекладину ПСЖ, но все-таки больше моментов было у гостей, но непростительные промахи допускали Кавани и Ко. Драма произошла на последних секундах, когда автор голевой передачи на Кабеллу Матье Дебюши отправил мяч в свои ворота.

Таким образом, официальное чемпионство парижан откладывается, так как отставание "Монако" от ПСЖ 17 очков, и у "монегасков" еще семь матчей в запасе. "Сент-Этьен" - пока на девятом месте.

2017-18, Чемпионат Франции. 2-й круг. 32-й тур.

"Сент-Этьен" - "ПСЖ" 1:1 (1:0)

Голы: Кабелла, 17 (1:0); Дебюши, 92 (автогол) (1:1)


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