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НБА: результаты матчей 24 ноября Десять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Индиана - Клипперс - 109:104 (27:28, 31:25, 24:23, 27:28)

ИП: Богданович - 28, Оладипо - 18

ЛК: Уилльямс - 27+10 передач, Харрис - 16 Вашингтон - Денвер - 100:108 (16:23, 27:32, 33:23, 24:30)

ВУ: Бил - 24, Моррис - 17

ДН: Мюррэй - 25, Йокич - 25 Кливленд - Финикс - 120:95 (23:27, 39:18, 31:26, 27:24)

КК: Джеймс - 27, Лав - 20

ФС: Дэниэлс - 20, Крисс - 19 Нью-Йорк - Миннесота - 104:108 (22:31, 26:26, 34:27, 22:24)

НН: Хардуэй - 39, Кантер - 11+15 подборов

МТ: Таунс - 24+13 подборов, Гибсон - 18 Торонто - Бруклин - 116:112 (31:32, 28:32, 25:27, 32:21)

ТР: Лоури - 25+10 подборов + 12 передач, Валанчунас - 23

БН: Расселл - 18+11 подборов +13 передач, Холлис-Джефферсон, Крэбб - по 18 Чикаго - Милуоки - 105:118 (34:24, 27:37, 21:29, 23:28)

ЧБ: Валентайн - 20, Пэйн - 17

МБ: Мухаммад - 21, Шелл - 18 Оклахома - Майами - 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33)

ОС: Уэстбрук - 29+13 подборов, Адамс - 24+12 подборов

МХ: Джонсон - 23, Драгич - 20 Сан-Антонио - Юта - 124:120 (29:21, 27:30, 21:22, 37:41, 10:6)

СС: Олджридж - 45, Миллс - 25

ЮД: Митчелл - 35, Фэйворс - 22 Портленд - Бостон - 100:105 (26:23, 26:24, 25:20, 23:38)

ПТ: Лиллард - 26, Маккалум - 26

БС: Моррис - 30, Розье - 16 Голден Стэйт - Атланта - 106:94 (16:18, 27:33, 36:23, 27:20)

ГС: Карри - 29, Янг - 24

АХ: Принс - 20, Шредер - 16

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