НБА: результаты матчей 24 ноября
Десять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
Индиана - Клипперс - 109:104 (27:28, 31:25, 24:23, 27:28)
ИП: Богданович - 28, Оладипо - 18
ЛК: Уилльямс - 27+10 передач, Харрис - 16
Вашингтон - Денвер - 100:108 (16:23, 27:32, 33:23, 24:30)
ВУ: Бил - 24, Моррис - 17
ДН: Мюррэй - 25, Йокич - 25
Кливленд - Финикс - 120:95 (23:27, 39:18, 31:26, 27:24)
КК: Джеймс - 27, Лав - 20
ФС: Дэниэлс - 20, Крисс - 19
Нью-Йорк - Миннесота - 104:108 (22:31, 26:26, 34:27, 22:24)
НН: Хардуэй - 39, Кантер - 11+15 подборов
МТ: Таунс - 24+13 подборов, Гибсон - 18
Торонто - Бруклин - 116:112 (31:32, 28:32, 25:27, 32:21)
ТР: Лоури - 25+10 подборов + 12 передач, Валанчунас - 23
БН: Расселл - 18+11 подборов +13 передач, Холлис-Джефферсон, Крэбб - по 18
Чикаго - Милуоки - 105:118 (34:24, 27:37, 21:29, 23:28)
ЧБ: Валентайн - 20, Пэйн - 17
МБ: Мухаммад - 21, Шелл - 18
Оклахома - Майами - 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33)
ОС: Уэстбрук - 29+13 подборов, Адамс - 24+12 подборов
МХ: Джонсон - 23, Драгич - 20
Сан-Антонио - Юта - 124:120 (29:21, 27:30, 21:22, 37:41, 10:6)
СС: Олджридж - 45, Миллс - 25
ЮД: Митчелл - 35, Фэйворс - 22
Портленд - Бостон - 100:105 (26:23, 26:24, 25:20, 23:38)
ПТ: Лиллард - 26, Маккалум - 26
БС: Моррис - 30, Розье - 16
Голден Стэйт - Атланта - 106:94 (16:18, 27:33, 36:23, 27:20)
ГС: Карри - 29, Янг - 24
АХ: Принс - 20, Шредер - 16
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