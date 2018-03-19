Чех: Разговоры о будущем Венгера плохо сказываются на футболистах

Голкипер "Арсенала" Петр Чех не скрывает того, что слухи о возможной отставке Арсена Венгера оказывают негативное влияние на футболистов лондонской команды.

- Каждый индивидуально подходит к этому вопросу. Конечно, есть игроки, которых эта тема задевает чуть больше. Что касается меня, то я сосредоточен на своей подготовке и на том, чтобы постараться принести пользу своей команде в предстоящих матчах.

Очевидно, что пока нет никакой конкретной информации относительно Венгера. Но когда футболисты слишком много об этом думают, то это плохо отражается на их работе. Поэтому я стараюсь избегать подобных мыслей, - признался Чех в интервью BBC.

Напомним, болельщики лондонского "Арсенала", представляющие движение "The Arsenal Supporters Trust", поучаствовали в опросе касательно дальнейшего будущего Арсена Венгера. Лишь 7 процентов ответивших выразили поддержку нынешнему наставнику. 88 процентов считают, что он должен покинуть тренерский мостик.