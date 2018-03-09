Зальцбург близок к рекорду Аякса

Победа над дортмундской "Боруссией" продлила беспроигрышную серию "Зальцбурга" в еврокубках до 18 встреч, приблизив австрийский клуб к рекорду "Аякса" 22-летней давности. То есть от рекорда австрийцев отделяют всего три матча.

Последнее поражение "Зальцбурга" в турнирах УЕФА датируется 3 ноября 2016 года, когда "быки" уступили на групповом этапе "Ницце" со счетом 0:2. Дольше в Европе не проигрывал только "Аякс" - на протяжении 21 матча с 14 сентября 1994 года по 3 апреля 1996 года. За это время амстердамцы выиграли Лигу чемпионов УЕФА , дошли до полуфинала следующего розыгрыша и завоевали Суперкубок УЕФА .

Самые продолжительные беспроигрышные серии в еврокубках

1 "Аякс" 21 (14 сентября 1994 года - 3 апреля 1996 года)

2= "Аякс" 18 (18 сентября 1991 года - 3 марта 1993 года)

2= "Ювентус" 18 (29 июля 2010 года - 2 апреля 2013 года)

2= "Лацио" 18 (17 сентября 1998 года - 29 февраля 2000 года)

2= "Зальцбург" 18 (3 ноябрь 2016 года - )

6= "Боруссия" Менхенгладбах 17 (2 октября 1974 года - 15 сентября 1977 года).