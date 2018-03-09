НХЛ: Тампа побеждает, Вашингтон уступает, Нэшвилл продолжает победную серию

Двенадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-09. Результаты всех матчей

"Коламбус" - "Колорадо" - 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0)

Точный бросок Сета Джонса на 59-й секунде овертайма принес "Блю Джекетс" победу над "Эвеланш". Дублем в составе победителей отметился новобранец команды Томас Ванек. У "Колорадо" дважды забивал Карл Содерберг.

"Нью-Джерси" - "Виннипег" - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Тэйлор Холл прервал свою 26-ти матчевую серию, в которой ему удавалось набирать очки, а "Дэвилз" проиграли "Виннипегу", в составе которого свою 26-ю шайбу в сезоне забросил Патрик Лайне. По голу в ворота "Нью-Джерси" отправили Джоэл Армиа и Николай Элерс.

"Бостон" - "Филадельфия" - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Гол Брэда Маршана за 22 секунды до окончания третьего периода поединка с "Филадельфией" принес победу "Брюинз" над "Флайерз". У победителей так же отметились Рик Нэш и Брайан Джионта.

"Тампа" - "Рейнджерс" - 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил за матч 27 бросков, благодаря чему одержал 40-ю победу с командой, что является рекордом для киперов клуба. Лидер рейтинга бомбардиров Никита Кучеров добавил в свою статистику одну результативную передачу.

"Детройт" - "Вегас" - 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

28 сэйвов Марка-Андре Флери помогли "Вегасу" крупно обыграть "Детройт". Этот шатаут стал для вратаря третьим в сезоне и 47-м в карьере. Дублями в составе "Голден Найтс" отметились Алекс Так и Коди Икин.

"Оттава" - "Баффало" - 3:4 ПБ (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Удачная попытка Джейкоба Джозефсона в серии буллитов принесла "Баффало" победу над "Оттавой". В составе "Сэйбрз" отличились Марко Сканделла, Сэм Райнхарт и Скотт Уилсон. У "Сенаторов" дубль на счету Райана Дзингела.

"Флорида" - "Монреаль" - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

40 сэйвов голкипера "Флориды" Роберто Луонго помогли "Пантерс" разгромить "Канадиенс". Этот шатаут стал вторым для вратаря в сезоне и 75-м в карьере. По шайбе в ворота соперников провели Евгений Дадонов, Винсент Трочек, Джонатан Юбердо, Ник Бьюгстад и Майкл Хейли.

"Нэшвилл" - "Анахайм" - 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

"Нэшвилл" одержал 10-ю победу кряду, обыграв "Анахайм". По шайбе в ворота "Уток" провели Крэйг Смит, Райан Джохансен, Остин Уотсон и Виктор Арвиддсон. У "Анахайма" дубль на счету Рикарда Ракелла.

"Чикаго" - "Каролина" - 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

"Каролина" продолжила бороться за место в плей-офф, переиграв в гостях "Чикаго". По шайбе в ворота "Блэкхокс" отправили Джейкоб Славин, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо.

"Эдмонтон" - "Айлендерс" - 2:1 ПБ (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Капитан "Ойлерз" Коннор Макдэвид сравнял счет в третьем периоде поединка с "Айлендерс", после чего забросил решающий буллит в ворота соперников, принеся своей команде вторую победу кряду.

"Сан-Хосе" - "Сент-Луис" - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

"Шаркс" поднялись на второе место в Тихоокеанском дивизионе, переиграв "Блюз". При этом вратарю "Сан-Хосе Мартину Джонсу пришлось сделать всего 16 сэйвов для 4-го шатаута в сезоне и 19-го в карьере.

"Лос-Анджелес" - "Вашингтон" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Гол Якуба Враны не спас "Вашингтон" от поражения "Лос-Анджелесу". Джефф Картер, Тревор Льюис и Кайл Клиффорд отправили по шайбе в ворота "Кэпиталз", принеся своей команде 6-ю победу в 10-ти последних сыгранных матчах.