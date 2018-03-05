Дринкуотер: проиграли и ничего хорошего в этом нет

Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер поделился впечатлениями от участия во вчерашнем матче с "Манчестер Сити".

"Мы приехали, чтобы огорчить их, и время от времени это получалось, но в итоге мы проиграли, так что ничего хорошего в этом нет, - приводит его слова клубная пресс-служба. - Это был наш план на игру, но мы должны взять ответственность за свое выступление. Мы должны были попытаться свести их усилия к нулю. Они пытаются вынудить вас потерять вашу позицию, расстроить планы при игре в обороне и всюду разыгрывать мяч. Именно так они создают для себя пространство между двух линий... Мы усердно старались, насколько это возможно, не допустить этого, но с теми игроками, которые у них есть, иногда им удавалось это делать".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Порошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону АбраменкоПорошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону Абраменко
Олимпиада-2018: Скромность четвертого десяткаОлимпиада-2018: Скромность четвертого десятка
Вацко: Лозанна еще раз доказала, что есть верховенство права. ФутболВацко: Лозанна еще раз доказала, что есть верховенство права. Футбол
Grand Slam: Сила - в красоте золотого броскаGrand Slam: Сила - в красоте золотого броска
Блок рекламы


Похожие новости
Шервуд: Тоттенхэм может выиграть Лигу чемпионов в этом годуШервуд: Тоттенхэм может выиграть Лигу чемпионов в этом году
Беньямин Вербич: Проиграли вследствие индивидуальных ошибокБеньямин Вербич: Проиграли вследствие индивидуальных ошибок
Юрий Максимов: допустили ошибки, из-за которых и проиграли. ФутболЮрий Максимов: допустили ошибки, из-за которых и проиграли. Футбол
Хави: Реал обыграл ПСЖ, ничего по сути не сделавХави: Реал обыграл ПСЖ, ничего по сути не сделав
Стротман: В этом сезоне у Ромы осталась одна цель - Лига чемпионов. ФутболСтротман: В этом сезоне у Ромы осталась одна цель - Лига чемпионов. Футбол
Моуринью: Продажа Де Хеа? В этом нет никакого смысла. ФутболМоуринью: Продажа Де Хеа? В этом нет никакого смысла. Футбол
Карпаты проиграли Септември. ФутболКарпаты проиграли Септември. Футбол
Максим Коваль: не имею ничего против ХацкевичаМаксим Коваль: не имею ничего против Хацкевича
Гол Дринкуотера признан лучшим голом Челси в декабреГол Дринкуотера признан лучшим голом Челси в декабре
Реми: В Лас-Пальмас меня не уважают, поэтому я ухожуРеми: В Лас-Пальмас меня не уважают, поэтому я ухожу
Последние новости
Подгружаем последние новости