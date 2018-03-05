Дринкуотер: проиграли и ничего хорошего в этом нет

Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер поделился впечатлениями от участия во вчерашнем матче с "Манчестер Сити".

"Мы приехали, чтобы огорчить их, и время от времени это получалось, но в итоге мы проиграли, так что ничего хорошего в этом нет, - приводит его слова клубная пресс-служба. - Это был наш план на игру, но мы должны взять ответственность за свое выступление. Мы должны были попытаться свести их усилия к нулю. Они пытаются вынудить вас потерять вашу позицию, расстроить планы при игре в обороне и всюду разыгрывать мяч. Именно так они создают для себя пространство между двух линий... Мы усердно старались, насколько это возможно, не допустить этого, но с теми игроками, которые у них есть, иногда им удавалось это делать".