НБА: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис - лучшие игроки февраля

Лидеры "Кливленда" и "Нью Орлеана" Леброн Джеймс и Энтони Дэвис названы лучшими игрокам последнего зимнего месяца соответственно в Восточной и Западной конференциях. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Джеймс в феврале в десяти матчах в среднем за игру набирал 27 очков, отдавал 10,5 передачи и совершал 10,5 подбора. Средние показатели Дэвиса за 11 февральских матчей - 35 очков (лучший показатель в лиге) и 13 подборов.

Напомним, что в очередном матче "Филадельфия" в гостях обыграла "Кливленд". Встреча завершилась со счетом 108:97 (32:29, 27:27, 18:15, 31:26) в пользу гостей, в составе которых 22 очка набрал Джей Джей Редик, дабл-дабл сделали Роберт Ковингтон и и Джоэл Эмбиид. У "Кавальерс" 30 очков на счету на счету их лидера Леброна Джеймса (также записал на свой счет девять подборов и восемь передач), который, впрочем, вряд ли может занести этот матч себе в актив.