Гаттузо: Пришлось изрядно потрудиться, чтобы победить Рому

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу на «Ромой» в 26-м туре чемпионата Италии.

«Упорный матч. В первом тайме соперник доставил нам много хлопот, и после перерыва мы пытались играть по-другому, иначе вести игру в пас. У «Ромы» прекрасная команда, и нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы победить.

Да, мы могли бы выступать лучше в этом сезоне. При мне мы, в частности, потеряли очки в матче с «Беневенто» (2:2). Не думаю, что проблема в мастерстве, мы всегда его демонстрировали. А вот целеустремленности и слаженной командной игры порой не хватает.

Сегодня в первом тайме мы делали слишком много предсказуемых передач, и мне это не понравилось. Я предпочитаю задействовать фланги и крайних защитников. Именно так Кессиэ организовал гол Калабрии.

У нас очень важный матч в Кубке Италии с «Лацио» в среду, «Милану» необходимо пробиться в финал турнира. После этого мы сможем думать о матчах с «Интером» и «Арсеналом». «Канониры» проиграли в финале Кубка английской лиги, но мы не «Манчестер Сити», и наш поединок будет совсем другим», – цитирует Гаттузо Mediaset Premium.