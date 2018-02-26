Лига 1: "Нант" уступил "Амьену", "Ренн" переиграл "Труа"

В матче 27-го тура чемпионата Франции "Нант" дома проиграл "Амьену" со счетом 0:1.
 
Автором единствтенного гола стал нападающий "единорогов" Гаэль Какюта.
Фото Лига 1: "Нант" уступил "Амьену", "Ренн" переиграл "Труа"
Фото: google.com
 
Эта победа позволила гостям покинуть зону вылета лиги 1.
 
В параллельных встречах "Ренн" переиграл "Труа" – 2:0, "Генгам" сыграл вничью с "Метцем" – 2:2, "Дижон" одолел "Кан" – 2:0 и "Анже" был сильнее "Лилля" – 2:1.
 
"Нант" - "Амьен" - 0:1 (0:1)
 
Гол: Какюта, 45+1 (0:1). 
 
"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Томассон (Эль-Ганасси, 46), Туре (Кайембе, 62), Ронжье, Жиротто, Сала, Нгом (Накульма, 74).
 
"Амьен": Гюртнер, Аденон, Сиссоко, Гуано, Иельш, Дибасси, Монкондюи, Гакпе (Бурго, 77), Траоре, Какюта (Эль-Хаджам, 87), Мендоса (Манзала, 85).
 
Предупреждения: Жиротто, 12. Монкондюи, 38. Паллуа, 61. Какюта, 67. 
 
Судья: Жошем.
 
24 февраля. Нант. Стадион Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.
 
"Ренн" - "Труа" - 2:0 (0:0)
 
Голы: Хазри, 47 - с пенальти (1:0). Прцич, 72 (2:0). 
 
"Ренн": Коубек, Данзе, А.Траоре, Гнаньон (Бенсебаини, 76), Желен, Гуркюфф (Буриго, 64), Андре, Хазри, Прцич, Юну (Сако, 64), Сарр.
 
"Труа": Желязны, Деплань, Жиродон, Ш.Траоре, Эрелль, Пеле (Кауи, 69), Вальтер, Беллюгу, Азамум (Мбеумо, 69), Грансир, Сук Хюн Джун (Бен Саада, 77).
 
Предупреждения: Беллюгу, 43. Сарр, 56. Прцич, 57. Андре, 78. 
 
Удаление: Ш.Траоре (Труа), 90+5. 
 
Судья: Леонар.
 
24 февраля. Ренн. Стадион Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient).
 
"Генгам" - "Метц" - 2:2 (1:1)
 
Голы: Молле, 6 - с пенальти (0:1). До, 22 (1:1). Ру, 56 (1:2). До, 86 (2:2). 
 
"Генгам": Юнссон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, Гренье (Диалло, 84), Салибюр, До, Фири (Бенезе, 61), Н`Гбакото (Блас, 70), Тюрам.
 
"Метц": Кавасима, Селимович, Бальиу, Ниакате, Лемперер, Коад, Манджек, Доссеви, Миличевич (Булая, 56), Молле (Ривьер, 42), Ру.
 
Предупреждения: Бальиу, 20. Н`Гбакото, 31. Манджек, 45. Селимович, 69. Салибюр, 76. Икоко, 77. Доссеви, 83. 
 
Судья: Бризар.
 
24 февраля. Генгам. Стадион Stade du Roudourou.
 
"Дижон" - "Кан" - 2:0 (1:0)
 
Голы: Да Силва, 24 - в свои ворота (1:0). Жулиу Тавареш, 70 - с пенальти (2:0). 
 
"Дижон": Рейне, Лотоа, Джилободжи, Ямбере, Розье, Хаддади, Бальмон (Саммаритано, 71), Абед, Амальфитано, Жулиу Тавареш (Жанно, 90), Саид (Слити, 71).
 
"Кан": Веркутр, Женевуа, Джикю, Да Силва (Ставицки, 61), Гильбер, Армугом, Фере (Санко, 85), Петерс, Роделен, Сантини (Базиль, 62), Кривелли.
 
Предупреждения: Бальмон, 11. Да Силва, 34. Сантини, 45. Фере, 70. Гильбер, 89. 
 
Судья: Дезьяж.
 
24 февраля. Дижон. Стадион Stade Gaston-Gerard.
 
"Лилль" - "Анже" - 1:2 (0:0)
 
Голы: Токо-Экамби, 73 (0:1). Пепе, 88 (1:1). Токо-Экамби, 89 (1:2). 
 
"Лилль": Меньян, Сумаоро, Алонсо, Дабила, Балло-Туре, Амаду, Тиагу Майа (Понсе, 86), Тиагу Мендес (Биссума, 72), Пепе, Мотиба (Фарадж, 84), Араужу.
 
"Анже": Бютель, Андре, Траоре, Павлович, Мансо, Мангани, Оньянге, Рейне-Аделаида (Капель, 76), Сантамария, Тэ (Фюльжини, 84), Токо-Экамби (Гийом, 90+2).
 
Предупреждения: Мангани, 80. Капель, 82. 
 
Судья: Летексье.
 
24 февраля. Лилль. Стадион Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole).
 


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