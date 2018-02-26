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Лига 1: "Нант" уступил "Амьену", "Ренн" переиграл "Труа" В матче 27-го тура чемпионата Франции "Нант" дома проиграл "Амьену" со счетом 0:1. Автором единствтенного гола стал нападающий "единорогов" Гаэль Какюта. Фото: google.com Эта победа позволила гостям покинуть зону вылета лиги 1. В параллельных встречах "Ренн" переиграл "Труа" – 2:0, "Генгам" сыграл вничью с "Метцем" – 2:2, "Дижон" одолел "Кан" – 2:0 и "Анже" был сильнее "Лилля" – 2:1. "Нант" - "Амьен" - 0:1 (0:1) Гол: Какюта, 45+1 (0:1). "Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Томассон (Эль-Ганасси, 46), Туре (Кайембе, 62), Ронжье, Жиротто, Сала, Нгом (Накульма, 74). "Амьен": Гюртнер, Аденон, Сиссоко, Гуано, Иельш, Дибасси, Монкондюи, Гакпе (Бурго, 77), Траоре, Какюта (Эль-Хаджам, 87), Мендоса (Манзала, 85). Предупреждения: Жиротто, 12. Монкондюи, 38. Паллуа, 61. Какюта, 67. Судья: Жошем. 24 февраля. Нант. Стадион Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau. "Ренн" - "Труа" - 2:0 (0:0) Голы: Хазри, 47 - с пенальти (1:0). Прцич, 72 (2:0). "Ренн": Коубек, Данзе, А.Траоре, Гнаньон (Бенсебаини, 76), Желен, Гуркюфф (Буриго, 64), Андре, Хазри, Прцич, Юну (Сако, 64), Сарр. "Труа": Желязны, Деплань, Жиродон, Ш.Траоре, Эрелль, Пеле (Кауи, 69), Вальтер, Беллюгу, Азамум (Мбеумо, 69), Грансир, Сук Хюн Джун (Бен Саада, 77). Предупреждения: Беллюгу, 43. Сарр, 56. Прцич, 57. Андре, 78. Удаление: Ш.Траоре (Труа), 90+5. Судья: Леонар. 24 февраля. Ренн. Стадион Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient). "Генгам" - "Метц" - 2:2 (1:1) Голы: Молле, 6 - с пенальти (0:1). До, 22 (1:1). Ру, 56 (1:2). До, 86 (2:2). "Генгам": Юнссон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, Гренье (Диалло, 84), Салибюр, До, Фири (Бенезе, 61), Н`Гбакото (Блас, 70), Тюрам. "Метц": Кавасима, Селимович, Бальиу, Ниакате, Лемперер, Коад, Манджек, Доссеви, Миличевич (Булая, 56), Молле (Ривьер, 42), Ру. Предупреждения: Бальиу, 20. Н`Гбакото, 31. Манджек, 45. Селимович, 69. Салибюр, 76. Икоко, 77. Доссеви, 83. Судья: Бризар. 24 февраля. Генгам. Стадион Stade du Roudourou. "Дижон" - "Кан" - 2:0 (1:0) Голы: Да Силва, 24 - в свои ворота (1:0). Жулиу Тавареш, 70 - с пенальти (2:0). "Дижон": Рейне, Лотоа, Джилободжи, Ямбере, Розье, Хаддади, Бальмон (Саммаритано, 71), Абед, Амальфитано, Жулиу Тавареш (Жанно, 90), Саид (Слити, 71). "Кан": Веркутр, Женевуа, Джикю, Да Силва (Ставицки, 61), Гильбер, Армугом, Фере (Санко, 85), Петерс, Роделен, Сантини (Базиль, 62), Кривелли. Предупреждения: Бальмон, 11. Да Силва, 34. Сантини, 45. Фере, 70. Гильбер, 89. Судья: Дезьяж. 24 февраля. Дижон. Стадион Stade Gaston-Gerard. "Лилль" - "Анже" - 1:2 (0:0) Голы: Токо-Экамби, 73 (0:1). Пепе, 88 (1:1). Токо-Экамби, 89 (1:2). "Лилль": Меньян, Сумаоро, Алонсо, Дабила, Балло-Туре, Амаду, Тиагу Майа (Понсе, 86), Тиагу Мендес (Биссума, 72), Пепе, Мотиба (Фарадж, 84), Араужу. "Анже": Бютель, Андре, Траоре, Павлович, Мансо, Мангани, Оньянге, Рейне-Аделаида (Капель, 76), Сантамария, Тэ (Фюльжини, 84), Токо-Экамби (Гийом, 90+2). Предупреждения: Мангани, 80. Капель, 82. Судья: Летексье. 24 февраля. Лилль. Стадион Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole). Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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