"Верес" во Львове сенсационно переиграл "Динамо"

Ротань "заработал" красную в середине первого тайма, Бурда и Симинин желтые - во втором.

Киевское "Динамо" уступило ФК "Верес", который недавно изменил место регистрации с Ровно на Львов, со счетом 1:3 в матче 21-го тура УПЛ.

Голы на счету Кулиша, 13-я минута, Симинин, 23-я (с пенальти), Степанюка, 82 ("Верес") и Цыганков, 43я минута, ("Динамо").

После стартового штурма гостями ворот Бандуры "Верес" дважды забил после грубейших ошибок обороны киевлян, отмечает Спортарена.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Почти сразу гости остались в меньшинстве и пропустили с пенальти. Атаку "Вереса" разогнал Степанюк, который отдал на Кулиша. Тот выходил один на один и был завален Ротанем в штрафной. Вместе с назначенным пенальти арбитр Дердо удалил Руслана Ротаня, а пенальти реализовал ударом на силу Сергей Симинин.

""Верес" очень уверенно контролировал игру, а у "Динамо" фактически ничего не выходило до последних пяти минут первого тайма, пока индивидуально не блеснул Вербич. Словенец обошел двух визави на левом фланге атаки, ушел от подката Борзенко и прострелил на свободного Цыганкова. Виктор забил третий гол в 2018 году - 2:1", - отмечает издание.

"Верес" отдал территорию и мяч "Динамо" во втором тайме, но киевляне не создали много шансов. Лучший из них нейтрализовал Бандура, отбив два подряд опасных удара от Гармаша и Бурды. Удары Степанюка у Вереса и Морозюка у "Динамо" принял на себя каркас ворот.

Накал матча увеличился после двух подряд удалений. Бурда получил вторую желтую на 67-й, а Симинин - на 69-й минутах. Но "Верес" свою победу не упустил, играя практически на отбой мяча от своей штрафной. Прошла атака правым флангом и Кожанов прострелил на линию вратарской, где первым был на мяче Степанюк - 3:1.

Победа позволила "Вересу" вернуться в гонку за первую шестерку, в которой все решится в последнем туре. "Динамо" теперь на 6 очков отстает от "Шахтера".