Пьяный канадский фристайлист угнал машину в Пхенчхане

Большой скандал вот-вот омрачит эйфорию самых успешных зимних Олимпийских игр в истории Канады. До сих пор команда "кленовых листьев" завоевала 28 медалей, включая титул в дисциплине "биг-эйр", который несколько часов назад выиграл Себастьян Тутан.

Однако, вместо того, чтобы радоваться победам, руководство канадской делегации сталкиваются с огромной проблемой после того, как фристайлист Дэвид Дункан украл автомобиль, и был задержан за его вождение в нетрезвом виде полицией Пхенчхана.

Канадский олимпийский атлет, занявший восьмое место в своей дисциплине, был в баре со своим тренером и женой. Когда они вышли из него, то увидели припаркованную машину с работающим двигателем. По-видимому, они решили, что нашли быстрый и дешевый вариант добраться до олимпийской деревни, и угнали авто. К сожалению для них, местный полицейский патруль остановил воров, прежде чем они достигли своей цели.

Городская служба безопасности не сообщает, кто именно управлял автомобилем, но они твердо знают, что водитель был пьян, учитывая 0,16 промиле алкоголя в крови.

Все трое были арестованы, против них было начато расследование, и они несколько часов провели под стражей. Однако позже местные власти сообщили, что выпустили их, добавив, что они смогут покинуть Корею без проблем, если заплатят штраф.

На сегодняшней пресс-конференции глава олимпийского комитета Канады Крис Ооверхолт заявил, что он знает о ситуации, но отказался подтвердить личность соотечественников-правонарушителей.

"Мы можем подтвердить, что в пятницу ночью или ранним утром в субботу произошел инцидент с участием людей из нашей делегации и полицией. У нас есть подтверждение того, что люди сотрудничают со следствием, но сейчас не время обсуждать это. Я заверяю, что мы очень серьезно относимся к этой проблеме", - подтвердил Оверхольт.


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