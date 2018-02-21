Моуринью: не справедливо оценивать обязанности каждого игрока

Похоже, разговоры о том, как Поль Погба важен для "МЮ", вызывают у Жозе Моуринью раздражение, отмечает официальный сайт УЕФА со ссылкой на высказывания самого Особенного

"Не думаю, что справедливо оценивать обязанности каждого отдельно взятого игрока. Обязанности должны быть у всех. Если игрок стоит в три раза дешевле, это еще не значит, что у него меньше обязанностей чем у того, кто стоит в три раза дороже", - цитирует Моуринью The Times.

К слову, Погба - центральная фигура в сегодняшнем материале Daily Mirror. Француз в выходные пропустил матч Кубка Англии с "Хаддерсфилдом", но сегодня должен вернуться в стартовый состав. "Погба уходил с поля на замену в двух из трех последних матчей и теперь находится под пристальным вниманием", - пишет газета, отмечая, что французский полузащитник хочет большей свободы действий в команде.


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