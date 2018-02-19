Бонуччи: С приходом Гаттузо Милан полностью поменялся

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи высоко оценил работу Дженнаро Гаттузо, который в конце ноября сменил на тренерском мостике Винценцо Монтеллу.

Беспроигрышная серия "россонери" в чемпионате Италии составляет семь матчей, а выездная победа над "Лудогорцем" со счётом 3:0 фактически гарантировала итальянцам выход в 1/8 финала Лиги Европы.

- С приходом Гаттузо "Милан" полностью поменялся. Была проведена настоящая перестройка, команда заиграла, находится в отличной форме. И всё благодаря нашему коучу. Мы сделали большой шаг вперёд, теперь нужно продолжать в том же духе.

Гаттузо сумел привить менталитет победителей, вернул нам прежнюю уверенность. Нам этого действительно не хватало. Ранее мы не были единым коллективом, а также испытывали проблемы в плане физики. Пришлось проделать большую работу, чтобы стать настоящей командой, - цитирует Бонуччи местная пресса.