Название домашней арены «Манчестер Юнайтед» - «Олд Траффорд» стоит 26 млн фунтов

Это практически половина годовых бюджетов таким клубов, как «Динамо» (Киев) или «Шахтер»

Название домашней арены «Манчестер Юнайтед» - «Олд Траффорд» стоит 26 млн фунтов
Олд Траффорд
Фото: официальный сайт клуба

Компания Duff & Phelps, занимающаяся финансовым консалтингом, провела исследование, которое показало, что 20-кратный чемпион Англии «Манчестер Юнайтед» мог бы зарабатывать 26 млн фунтов в год, согласившись изменить название «Олд Траффорд» на название спонсора.

Для примера, соседи МЮ – клуб «Манчестер Сити» ежегодно получает от компании Etihad Airways 19 млн фунтов за название домашней арены «горожан».

Правда, это напоминает перекладывание денег из одного кармана в другой, т.к. и «МанСити» и авиакомпания принадлежат одним хозяевам – королевской семье эмирата Абу-Даби.

Несмотря на подобные прогнозы относительно переименования «Олд Траффорд», у владельцев и руководства «Манчестер Юнайтед» нет планов по коммерческому использованию названия стадиона, так как подобные изменения вызвали бы серьезное недовольство среди болельщиков клуба.


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