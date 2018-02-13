МОК опроверг информацию о запрете американцам патриотических шлемов

Ранее некоторые СМИ сообщили, что изображения статуи Cвободы на шлемах голкиперов Николь Хенсли и Алекс Ригсби нарушают правило №50 Олимпийской хартии, в котором говорится, что запрещены все демонстрации и политическая, религиозная или расовая пропаганды на всех объектах, событиях или других местах, связанных с Олимпиадой, а также любые объекты, не могут содержать слова или части текстов национальных гимнов, мотивационные или политические сообщения.
Представитель Олимпийского комитета США подтвердил, что МОК разрешил изображение "Статуи Свободы" на шлемах американских хоккеисток. В первом матче ворота сборной США защищала Мэдлин Руни и серебряные призеры предыдущих Олимпийских игр обыграли команду Финляндии со счетом 3:1.
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