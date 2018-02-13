МОК опроверг информацию о запрете американцам патриотических шлемов

Международный олимпийский комитет опроверг информацию о просьбе к голкиперам женской сборной США по хоккею убрать изображения статуи Свободы с их шлемов.

"История со шлемами хоккеисток сборной США — недоразумение. Мы не просили убрать символ страны", — написала в Twitter пресс-служба МОК.

On the Team USA hockey helmet 'story' - there seems to have been a misunderstanding, we have not asked for the symbol to be removed

— IOC MEDIA (@iocmedia) 13 февраля 2018 г.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что изображения статуи Cвободы на шлемах голкиперов Николь Хенсли и Алекс Ригсби нарушают правило №50 Олимпийской хартии, в котором говорится, что запрещены все демонстрации и политическая, религиозная или расовая пропаганды на всех объектах, событиях или других местах, связанных с Олимпиадой, а также любые объекты, не могут содержать слова или части текстов национальных гимнов, мотивационные или политические сообщения.

IOC decides to allow Statue of Liberty image to remain on Team USA goalie masks https://t.co/uCc2Ap1k46

— USA TODAY (@USATODAY) 13 февраля 2018 г.

Представитель Олимпийского комитета США подтвердил, что МОК разрешил изображение "Статуи Свободы" на шлемах американских хоккеисток. В первом матче ворота сборной США защищала Мэдлин Руни и серебряные призеры предыдущих Олимпийских игр обыграли команду Финляндии со счетом 3:1.


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