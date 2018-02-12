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Первая допинг-проба в Пхенчхане Японский конькобежец Кай Сайто, выступающий в составе сборной Японии по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, сдал положительный допинг-тест, сообщает агентство Kyodo. 21-летний спортсмен был заявлен в качестве резервиста на мужскую эстафету на 5000 метров, а финал этой дисциплины запланирован на 22 февраля. Однако, теперь Сайто снят с соревнований, а представители Олимпийского комитета Японии планируют провести пресс-конференцию по этому случаю. Олимпийские игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.

Terrikon

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