Игры-2024 стартуют раньше, чем планировалось

Летние Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в столице Франции, стартуют 26 июля и завершаться 11 августа. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (Паралимпиада в Париже пройдет соответственно с 28 августа по 8 сентября).

Таким образом, было принято решение провести соревнования на неделю раньше, чем это изначально планировалось. Оргкомитет Игр 2024 года провел исследование, как повлияет сдвиг по датам на все операционные аспекты, которые включают транспорт, безопасность, опыт зрителей, логистику и так далее, и пришел к выводу о необходимости такого переноса.

Летние Олимпийские игры 2020 года, напомним, пройдут в японской столице Токио с 24 июля по 9 августа.