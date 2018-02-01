Марта Костюк снова побеждает в Австралии

Юная украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира ITF, который проходит в австралийском Берни.

В четвертьфинальном матче 15-летняя украинка менее чем за час разгромила китайскую теннисистку Сий Ван со счетом 6:1, 6:1. За право сыграть в финале украинка будет бороться с хозяйкой кортов Зои Хайвс.

Напомним, что Марта Костюк будет первым номером сборной Украины в ближайшем матче Кубка Федерации против сборной Австралии. Марта является на сегодняшний день самым рейтинговым игроком из теннисисток в предварительной заявке украинской команды.

Сборная Украины:

Марта Костюк (243)
Людмила Киченок (884 — в одиночке, 46- в паре)
Надежда Киченок (36-я в парном рейтинге)
Дарья Лопатецкая
Капитан: Михаил Филима


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