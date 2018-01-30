"Манчестер Сити" подтвердил приобретение Лапорта за 57 млн фунтов
Француз стал самым дорогим приобретением в истории клуба
4-кратные чемпионы Англии официально завершили приобретение защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Лапорта, заплатив рекордные для своего клуба 57 млн фунтов, для чего «горожанам» пришлось активировать в контракте Лапорта пункт о сумме отступных.
"Я очень рад оказаться здесь. "Сити" - это клуб с большими амбициями, и они являются одной из лучших команд Европы. Я предвкушаю работу под началом Пепа Гвардиолы и постараюсь помочь клубу добиться успеха", - сообщил Лапорт.
Отметим, контракт с 23-летним французом рассчитан до 2023 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
30.01.2018 11:49
30.01.2018 14:20