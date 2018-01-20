ФФУ взяла на работу двух луганчан, освобожденных из плена боевиков

Речь о болельщиках "Зари" Владиславе Овчаренко и Артеме Ахмерове.

Федерация футбола Украины взяла на работу двух луганчан, освобожденных из плена боевиков в рамках обмена 27 декабря.

Об этом сообщается на сайте Федерации.

Речь идет о болельщиках "Зари" Владиславе Овчаренко и Артеме Ахмерове. В пятницу они встречались с главой ФФУ Андреем Павелко. Во время разговора Павелко предложил им работу с болельщиками и координацию социальных программ ФФУ для детей-переселенцев и поддержки воинов АТО. Овчаренко и Ахмеров согласились.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

21-летний Овчаренко и 20-летний Ахмеров были освобождены из ОРДЛО 27 декабря 2017 года в числе 73 незаконно удерживаемых украинцев. В октябре 2016 года их задержали в Луганске еще с двумя молодыми людьми за то, что они сжигали флаги так называемой "ЛНР" и фотографировались с символикой цветов украинского флага. Позднее Овчаренко приговорили к 17 годам, а Ахмерова осудили на 13 лет колонии строгого режима за "шпионаж в пользу Украины".


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