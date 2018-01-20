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НБА: результаты матчей 20 января Семь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Юта" - "Нью-Йорк" - 115:117 (25:22, 30:27, 23:36, 37:32)

ЮЖ: Гобер - 23+14 подборов, Худ - 18

НН: Хардуэй - 31, Ли, Порзингис - по 18 "Лейкерс - "Индиана" - 99:86 (18:25, 29:14, 27:27, 25:20)

ЛЛ: Кларксон - 33, Рэндл - 14

ИП: Оладипо - 25, Сабонис - 15+14 подборов "Торонто" - "Сан-Антонио" - 86:83 (17:18, 27:19, 19:23, 23:23)

ТР: Лоури - 24, Дерозан - 21

СС: Олдридж - 17+14 подборов, Газоль П. - 15 "Бруклин" - "Майами" - 101:95 (21:24, 22:29, 24:16, 34:26)

БН: Кэрролл - 26, Динвидди - 15

МХ: Уайтсайд - 22+13 подборов, Драгич - 17 "Детройт" - "Вашингтон" - 112:122 (29:19, 17:27, 28:45, 38:31)

ДП: Харрис Т. - 17, Кеннард - 16

ВУ: Обри - 26, Бил - 26 "Мемфис" - "Сакраменто" - 106:88 (30:17, 10:23, 27:19, 39:29)

МГ: Брукс - 22, Маклемор - 21

СК: Фокс - 16, Богданович, Картер - по 15 "Денвер" - "Финикс" - 100:108 (31:29, 19:31, 23:25, 27:23)

ДН: Мюррэй - 30, Лайлз - 15, Йокич - 14+17 подборов

ФС: Букер - 30, Уоррен - 25, Лень - 3+6 подборов

Terrikon

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