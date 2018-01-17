Миньоле: В Ливерпуле нездоровая ситуация с ротацией голкиперов

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле заявил, что ему не нравится решение главного тренера команды Юргена Клоппа о ротации голкиперов. Напомним, что конкурентом бельгийца в воротах «красных» является немец Лорис Кариус.

«Я слышал, что мы с Юргеном Клоппом якобы разругались, но это не правда. 10 дней назад, после матча с «Бернли», у нас с тренером был серьезный разговор, а в рождественские праздники нас с Кариусом вновь ротировали, и это нездоровая ситуация для вратаря. Клопп уже тогда сказал мне о моем статусе в команде, что подтвердилось до и после матча с «Манчестер Сити». Конечно, я был этим недоволен, но никто не ругался. Я должен уважать решение тренера.

После всего, что произошло в этом сезоне, я понимаю, где нахожусь. Сейчас ситуация стала очевиднее. Я стараюсь сохранять спокойствие, именно выходя из таких положений я становился сильнее в прошлом.

Но, конечно, мне нужно думать и о своем будущем. Единственное, что могу сделать сейчас, – сосредоточиться на тренировках и выкладываться на полную. Мне почти 30 лет, на носу Чемпионат мира. Такая ситуация не должна продлится долго», – уверен Миньоле.


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