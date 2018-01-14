НХЛ: Хедман выбыл на срок от трех до шести недель

Защитник "Тампа-Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман выбыл на срок от трех до шести недель из-за травмы нижней части тела, сообщает nhl.com.

Хедман получил повреждение в четверг, когда столкнулся коленом в колено с форвардом "Калгари Флэймз" Гарнетом Хэтавэем. Хедману помогли уйти в раздевалку на седьмой минуте второго периода.

Хедман был одним из четырех игроков "Лайтнинг", выбранных для участия в "Матче звезд НХЛ 2018 Honda", который пройдет 28 января в Тампе. Также ими стали Стивен Стэмкос, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

В 44 матчах этого сезона 27-летний Хедман набрал 33 (6+27) очка при показателе полезности плюс-24. Хедман был выбран под вторым номером драфта-2009. В 593 встречах в НХЛ на его счету 334 (71+263) очка.

Поражение "Тампы" от "Калгари" (1:5) было последней игрой "Лайтнинг" перед обязательным перерывом, который продлится шесть дней. В четверг "Тампа" примет "Вегас Голден Найтс".