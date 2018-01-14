Волейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблица
В субботу, 13 января, завершился 8-й тур волейбольной Суперлиги. С его результатами, а также календарём ближайших матчей, которые состоятся 26-27 января, вы можете ознакомиться ниже.
Отметим, что нынешний уик-энд ознаменовался сенсацией в Виннице. "Сердце Подолья" удалось взять реванш у "Локомотива". Для победы над действующим чемпионом хозяевам хватило трёх партий - команда Валерия Копылова просто не оставила шансов своему именитому оппоненту.
Чемпионат Украины по волейболу. Суперлига.
Результаты матчей 7-го тура:
22 декабря
Юракадемия - МХП-Винница - 1:3 (24:26, 20:25, 25:21, 19:25)
Локомотив - Днепр - 3:0 (25:20, 25:13, 25:14)
Сердце Подолья - Новатор - 3:0 (25:22, 25:23, 25:23)
23 декабря
Сердце Подолья - Новатор - 3:0 (25:16, 25:20, 25:19)
Юракадемия - МХП-Винница - 1:3 (25:23, 14:25, 22:25, 14:25)
Локомотив - Днепр - 3:0 (25:18, 25:23, 25:13)
24 декабря
Буревестник - Барком-Кажаны - 1:3 (19:25, 17:25, 25:21, 17:25)
25 декабря
Буревестник - Барком-Кажаны - 2:3 (18:25, 25:23, 13:25, 25:18, 13:15)
Результаты матчей 8-го тура:
12 января
Юракадемия - Новатор - 3:2 (25:17, 25:21, 23:25, 22:25, 15:13)
Днепр - Барком-Кажаны - 1:3 (16:25, 25:19, 13:25, 21:25)
Буревестник - МХП-Винница - 0:3 (10:25, 21:25, 12:25)
Сердце Подолья - Локомотив - 1:3 (24:26, 23:25, 25:18, 23:25)
13 января
Днепр - Барком-Кажаны - 0:3 (8:25, 19:25, 14:25)
Юракадемия - Новатор - 2:3 (25:20, 27:25, 22:25, 22:25, 12:15)
Буревестник - МХП-Винница - 1:3 (20:25, 21:25, 25:19, 21:25)
Сердце Подолья - Локомотив - 3:0 (25:18, 25:18, 25:20)
Расписание матчей 9-го тура:
26 января
Юракадемия - Сердце Подолья
Новатор - Буревестник
МХП-Винница - Днепр
Барком-Кажаны - Локомотив
27 января
Юракадемия - Сердце Подолья
Новатор - Буревестник
МХП-Винница - Днепр
Барком-Кажаны - Локомотив
Турнирная таблица
И В П О (партии) 1. Локомотив 16 14 2 41 (44/16) 2. МХП-Винница 16 12 4 35 (41/21) 3. Барком-Кажаны 16 11 5 33 (40/21) 4. Сердце Подолья 16 10 6 30 (34/21) 5. Новатор 16 9 7 27 (32/29) 6. Юракадемия 16 6 10 18 (26/37) 7. Буревестник 16 1 15 4 (12/47) 8. Днепр 16 1 15 4 (10/47)
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