Волейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблица

В субботу, 13 января, завершился 8-й тур волейбольной Суперлиги. С его результатами, а также календарём ближайших матчей, которые состоятся 26-27 января, вы можете ознакомиться ниже.

Отметим, что нынешний уик-энд ознаменовался сенсацией в Виннице. "Сердце Подолья" удалось взять реванш у "Локомотива". Для победы над действующим чемпионом хозяевам хватило трёх партий - команда Валерия Копылова просто не оставила шансов своему именитому оппоненту.

Чемпионат Украины по волейболу. Суперлига.

Результаты матчей 7-го тура:



22 декабря

Юракадемия - МХП-Винница - 1:3 (24:26, 20:25, 25:21, 19:25)

Локомотив - Днепр - 3:0 (25:20, 25:13, 25:14)

Сердце Подолья - Новатор - 3:0 (25:22, 25:23, 25:23)

23 декабря

Сердце Подолья - Новатор - 3:0 (25:16, 25:20, 25:19)

Юракадемия - МХП-Винница - 1:3 (25:23, 14:25, 22:25, 14:25)

Локомотив - Днепр - 3:0 (25:18, 25:23, 25:13)

24 декабря

Буревестник - Барком-Кажаны - 1:3 (19:25, 17:25, 25:21, 17:25)

25 декабря

Буревестник - Барком-Кажаны - 2:3 (18:25, 25:23, 13:25, 25:18, 13:15)

Результаты матчей 8-го тура:



12 января

Юракадемия - Новатор - 3:2 (25:17, 25:21, 23:25, 22:25, 15:13)

Днепр - Барком-Кажаны - 1:3 (16:25, 25:19, 13:25, 21:25)

Буревестник - МХП-Винница - 0:3 (10:25, 21:25, 12:25)

Сердце Подолья - Локомотив - 1:3 (24:26, 23:25, 25:18, 23:25)

13 января

Днепр - Барком-Кажаны - 0:3 (8:25, 19:25, 14:25)

Юракадемия - Новатор - 2:3 (25:20, 27:25, 22:25, 22:25, 12:15)

Буревестник - МХП-Винница - 1:3 (20:25, 21:25, 25:19, 21:25)

Сердце Подолья - Локомотив - 3:0 (25:18, 25:18, 25:20)

Расписание матчей 9-го тура:



26 января

Юракадемия - Сердце Подолья

Новатор - Буревестник

МХП-Винница - Днепр

Барком-Кажаны - Локомотив

27 января

Юракадемия - Сердце Подолья

Новатор - Буревестник

МХП-Винница - Днепр

Барком-Кажаны - Локомотив

Турнирная таблица

И В П О (партии) 1. Локомотив 16 14 2 41 (44/16) 2. МХП-Винница 16 12 4 35 (41/21) 3. Барком-Кажаны 16 11 5 33 (40/21) 4. Сердце Подолья 16 10 6 30 (34/21) 5. Новатор 16 9 7 27 (32/29) 6. Юракадемия 16 6 10 18 (26/37) 7. Буревестник 16 1 15 4 (12/47) 8. Днепр 16 1 15 4 (10/47)