Фанаты требуют уволить Ди Франческо

Фанаты итальянской "Ромы" начали компанию с требованиями уволить главного тренера команды Эусебио ди Франческо. Римский клуб одержал лишь две победы в последних 7-ми матчах, дважды проиграв в последних трех.

Требования усилились после вчерашнего домашнего поражения от "Аталанты" (1:2), сообщает calciomercato.com.

Более того, в последних 10-ти матчах "Рома" забила только 9 мячей, переместившись из ТОП-4 на пятое место. С такими темпами команда может не попасть даже в Лигу Европы на следующий сезон, считает издание.




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