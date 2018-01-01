Томас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрока

Защитник «Барселоны» Томас Вермален поделился мнением о своей игре в этом сезоне.

«Я разделался с репутацией хрустального игрока и очень этому рад. Мне пришлось быть крайне терпеливым, потому что было весьма сложно. В «Барселоне» очень большая конкуренция, и заиграть тут непросто. Но я запасся терпением и много трудился.

Я знал, что у меня есть все для игры за «Барселону», но в последние годы из-за травм я не мог продемонстрировать этого. К счастью, за несколько недель я сумел это доказать. Я понимаю, что у людей были сомнения относительно моего физического состояния, потому что у меня было несколько проблем со здоровьем, но с ноября 2016 года травм не было, и я чувствовал себя хорошо.

Как мне первое классико? Я был счастлив. Когда играешь в, возможно, самом главном матче мира и добиваешься победы 3:0, этого не забыть. Но мы еще не выиграли лигу. 14 очков – большой отрыв, но еще и половины сезона не прошло.

Лионель Месси? Для меня большая честь играть в одной команде с лучшим игроком в истории. Очень приятно видеть его каждый день на тренировках и в матчах», – цитирует Вермалена Mundo Deportivo.