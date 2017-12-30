НБА: результаты матчей 30 декабря

Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

"Вашингтон" - "Хьюстон" - 121:103 (27:23, 32:25, 28:30, 34:25)
ВУ: Портер - 26, Бил, Обри - по 21
ХР: Харден - 20, Грин - 18

"Торонто" - "Атланта" - 111:98 (30:22, 32:25, 26:22, 23:29)
ТР: Дерозан - 25, Валанчунас - 13+11 подборов, Райт - 13
АХ: Принс - 30+10 подборов, Шредер, Белинелли - по 14

"Майами" - "Бруклин" - 87:111 (20:24, 19:35, 21:36, 27:16)
МХ: Ричардсон - 19, Уайтсайд - 17
БН: Харрис - 21, Холлис-Джефферсон - 18

"Чикаго" - "Индиана" - 119:107 (37:27, 27:25, 22:25, 33:30)
ЧБ: Маркканен - 32, Миротич - 28
ИП: Коллисон - 30, Стефенсон - 18

"Нью-Орлеан" - "Даллас" - 120:128 (21:36, 39:41, 41:32, 19:19)
НП: Дэвис - 33, Казинс - 32+20 подборов
ДМ: Смит - 21+10 подборов +10 передач, Мэттьюз - 18, Новицки - 13+12 подборов

"Оклахома" - "Милуоки" - 95:97 (18:38, 26:20, 23:15, 18:23)
ОС: Уэстбрук - 40+14 подборов, Энтони - 12
МБ: Адетокунбо - 23+12 подборов, Миддлтон - 20

"Сакраменто" - "Финикс" - 101:111 (25:35, 21:20, 37:33, 18:23)
СК: Рэндольф - 14, Богданович - 13
ФС: Уоррен - 26+10 подборов, Букер - 26, Лень - 3+6 подборов

"Голден Стэйт" - "Шарлотт" - 100:111 (29:32, 24:21, 22:26, 25:32)
ГС: Дюрант - 27, Томпсон - 24, Грин - 8+11 подборов +16 передач
ШХ: Ховард - 29+13 подборов, Уокер - 16, Батюм - 15

"Лейкерс" - Клипперс" - 106:121 (22:35, 26:27, 28:29, 30:30)
ЛЛ: Кларксон - 20, Ингрэм, Рэндл - по 18
ЛК: Гриффин - 24, Уилльямс Л. - 23


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