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НБА: результаты матчей 30 декабря Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Вашингтон" - "Хьюстон" - 121:103 (27:23, 32:25, 28:30, 34:25)

ВУ: Портер - 26, Бил, Обри - по 21

ХР: Харден - 20, Грин - 18 "Торонто" - "Атланта" - 111:98 (30:22, 32:25, 26:22, 23:29)

ТР: Дерозан - 25, Валанчунас - 13+11 подборов, Райт - 13

АХ: Принс - 30+10 подборов, Шредер, Белинелли - по 14 "Майами" - "Бруклин" - 87:111 (20:24, 19:35, 21:36, 27:16)

МХ: Ричардсон - 19, Уайтсайд - 17

БН: Харрис - 21, Холлис-Джефферсон - 18 "Чикаго" - "Индиана" - 119:107 (37:27, 27:25, 22:25, 33:30)

ЧБ: Маркканен - 32, Миротич - 28

ИП: Коллисон - 30, Стефенсон - 18 "Нью-Орлеан" - "Даллас" - 120:128 (21:36, 39:41, 41:32, 19:19)

НП: Дэвис - 33, Казинс - 32+20 подборов

ДМ: Смит - 21+10 подборов +10 передач, Мэттьюз - 18, Новицки - 13+12 подборов "Оклахома" - "Милуоки" - 95:97 (18:38, 26:20, 23:15, 18:23)

ОС: Уэстбрук - 40+14 подборов, Энтони - 12

МБ: Адетокунбо - 23+12 подборов, Миддлтон - 20 "Сакраменто" - "Финикс" - 101:111 (25:35, 21:20, 37:33, 18:23)

СК: Рэндольф - 14, Богданович - 13

ФС: Уоррен - 26+10 подборов, Букер - 26, Лень - 3+6 подборов "Голден Стэйт" - "Шарлотт" - 100:111 (29:32, 24:21, 22:26, 25:32)

ГС: Дюрант - 27, Томпсон - 24, Грин - 8+11 подборов +16 передач

ШХ: Ховард - 29+13 подборов, Уокер - 16, Батюм - 15 "Лейкерс" - Клипперс" - 106:121 (22:35, 26:27, 28:29, 30:30)

ЛЛ: Кларксон - 20, Ингрэм, Рэндл - по 18

ЛК: Гриффин - 24, Уилльямс Л. - 23

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