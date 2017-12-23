Конте: неплохо бы подумать над ситуацией и найти новые решения

В Англии уже давно обсуждают, стоит ли устраивать в чемпионате зимний перерыв, и рулевой "синих" Антонио Конте высказал свое мнение на этот счет.

"Матчи в рождественский период - это нормально, но после этого нужен перерыв, - говорит Конте, которого цитирует клубная пресс-служба. - Это нелегко. Игроки и тренеры очень устали, потому что этот напряженный период начинается в ноябре, а не в декабре. С ноября до конца февраля команда играет каждые три дня, особенно если участвует во всех турнирах.

Игрокам нужно время на восстановление, одна неделя, а затем можно продолжать. Это было бы правильно. Необходимо постараться, чтобы все команды были на пике, чтобы борьба шла во всех турнирах. В феврале возобновляется Лига чемпионов, и когда у тебя нет даже недели на то, чтобы отдохнуть и перевести дух, ты подходишь к плей-офф очень усталым. Неплохо бы подумать над этой ситуацией, постараться найти новые решения, как помочь игрокам, защитить их от травм".




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